Česká ekonomka se nazvala sexistickým prasátečkem a vysmála se hnutí #Metoo

Česká ekonomka a ředitelka společnosti Next Finance Markéta Šichtařová se na svém blogu sarkasticky vyslovila k hnutí #Metoo a těm výsledkům, které přinesla tato kampaň.

„Ženy v kampani #metoo po celém rozvinutém světě ukázaly, že už více nestojí o to, aby byly předmětem sexuálního zájmu mužů, nýbrž přejí si, aby byly obdivovány pouze platonicky," píše Šichtařová.

Jako jeden z výsledků tohoto hnutí je zrušení promenády v plavkách na soutěži Miss USA.

„Mladého multikulturního muže totiž už nezajímá, jak dívka vypadá, ale pouze to, jakou má duši. Vlastně správně by se měla soutěž jmenovat Miss dušička, protože o fyzickou krásu v ní nyní už vůbec nejde," ironizuje Šichtařová.

Ekonomka v takových změnách vidí jen začátek, Miss USA se podle ní změní v název Osoba Dušička.

„Co muži a co třetí pohlaví? Domnívám se proto, že i název Miss Dušička je tedy jen přechodnou úlitbou starým pořádkům a časem by se název měl změnit v méně diskriminační. Výraz Miss by měl být nahrazen výrazem osoba, person či třeba člověk," píše autorka.

Autorka článku se ironicky nazvala primitivním sexistickým prasátečkem a přiznává se, že má stereotypní genderové myšlení a věří v to, že mezi ženami a muži existují biologické rozdíly.