Kulturní šok: Afričanka prozradila, co ji nejvíce překvapilo v Češích

Někdy ty nejobvyklejší skutečnosti našeho života mohou velmi překvapit člověka vychovaného v jiné zemi. Co si myslí cizinci o Češích? Titi Kusi z Ghany, která se nedávno přestěhovala do Česka, natočila krátké video, ve kterém popsala, co ji nejvíce překvapilo v této zemi, píše list EuroZprávy.cz.

První, co nejvíce šokovalo Titi, bylo to, že se lidé venku líbají, obzvlášť teenageři. A nejde o polibek na uvítanou nebo rozloučenou, spíš je to „vášnivé líbání a mazlení". V její zemi nikdo nebude veřejně demonstrovat city, a když se chtějí líbat, jdou domů. „A to mě opravdu hodně šokovalo. Hodně malé dívky a chlapci tyhle věci dělají venku a nikdo jim neřekne, aby přestali."

Druhá věc, která šokovala cizinku, je pití. „Pane bože, nevěděla jsem, že lidé mohou pít tak moc. Česká republika produkuje hodně piva. A lidé ho také hodně vypijí. V mojí zemi se tolik nepije. Ale když jsem přišla sem, bylo to tu normální, všichni pijí," říká dívka na videu.

Překvapilo ji i to, jak hodně mohou Češi pít. Povídá, jak jednou potkaly s kamarádkou její dva kamarády v hospodě, a ti měli na lístku dohromady 35 piv. „A byly to půllitry!" diví se dívka.

Další šokující skutečností je to, že pivo v restauraci je levnější než voda. „Jak může být pivo levnější než voda? Pokaždé v restauraci platím víc, protože piju hodně koktejlů nebo kolu. Ale už jsem si na to zvykla, vím, že Češi mají opravdu rádi pivo."

Také podle Afričanky Češi příliš kouří ve srovnání s její rodnou zemí, kde lidé kouří jen v soukromí. „Pokud chce někdo kouřit, je lepší nekouřit venku, ale uvnitř, kde vás nikdo neuvidí, protože existuje jisté stigma, které ulpívá na lidech, kteří kouří," říká dívka.

„Šokovalo mě také, že matky dělají úplně všechno. Když přijdete k nim domů, matky perou, žehlí, zametají, vaří. Prostě dělají skoro všechnu práci, Když jsem chodila do školy, pamatuju si, jak mi kamarádka ze školy říkala, že jede na víkend domů a že jí maminka vypere a že zase v pondělí přijede. A já se divila — tvoje matka bude prát tvoje oblečení? V Ghaně a všude v Africe to takhle nefunguje. U nás perete svoje oblečení, perete oblečení vašich rodičů, žehlíte i pro ně. Matky pro vás nedělají nic," říká Titi.

A další skutečnost, s níž se Titi setkala v českých hospodách, je to, že lidé platí sami za sebe. „Byla jsem trochu překvapená, ale v dobrém. Protože když v Ghaně někam s někým jdete, očekáváte, že za něj budete platit — především když jde muž se ženou na oběd nebo někam ven, muž chce ukázat, že je muž a vše platí. A ženy se často zdráhají a moc se jim to nelíbí. Ale tady platí každý sám za sebe. Když jsem to říkala mému bratrovi, moc se mu to líbilo, protože i když dívka platí za sebe, nedívá se na muže jako na osla."

Na konci Titi sdělila, že moc ji překvapilo to, že starší lidé chodí venku sami. „Když to vidím, jsem z toho velmi smutná. Tady potkáte starší ženu, jak jde sama nakupovat. U nás je to tak, že když vidíte starší osobu, vždy je u ní někdo mladší, kdo jí pomáhá. Takže je nikdy nevidíte, že by někam šli samotní," diví se dívka.