V Česku se připomíná historie vyhlazení Lidic. Pietní akce se zúčastnil Babiš

Dnes je tomu přesně 76 let, co němečtí vojáci vtrhli do Lidic a v odplatě za atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha vesnici, v níž žilo kolem 500 obyvatel, vyhladili. Oběťmi nacistického vraždění se stalo 350 lidí.

Pietní akce začala mší na základech zbouraného kostela sv. Martina. Desítky delegací položily věnce u společného hrobu obětí. Ve svém projevu premiér Andrej Babiš uvedl, že zločin nacistů je mementem do budoucnosti.

„Lidice jsou smutná, tragická událost. Nevinní lidé se stali obětí pomsty německé armády. Hrůzná byla demonstrativnost a to, že chtěli ukázat, že mohou beztrestně rozhodnout o osudu nevinných lidí," prohlásil Babiš.

Premiér vyzdvihl atentát na Heydricha, který byl významnou událostí pro budoucnost Československa. Bez něj, jak připomněl Babiš, by nebylo možné vrátit Československo do původních hranic. „Mezi atentátem a masovou vraždou nevinných neexistuje žádná spojitost kromě té, kterou si narýsoval okupant," řekl.

V projevu Babiš vyzdvihl i členství České republiky v EU a NATO. „Važme si z toho, že žijeme v Evropské unii, která je hlavním mírovým projektem. Važme si toho, že jsme členy NATO, které garantuje naši bezpečnost," řekl premiér.

Vzpomínkového aktu se zúčastnili i ministryně obrany Karla Šlechtová (ANO), ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO), ministr kultury Ilja Šmíd (ANO), ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) spolu s místopředsedy Sněmovny Vojtěchem Filipem (KSČM), Vojtěchem Pikalem (Piráti) a Tomio Okamurou (SPD). Vzpomínky se účastnili i další zástupci českých stran. Mezi diplomaty nechyběli velvyslanci Spojených států, Velké Británie nebo Ruska.