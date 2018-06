Padají Češi do dluhové pasti? ČNB zpřísnila podmínky pro hypotéky

Česká národní banka rozšířila požadavky na poskytování hypoték s platností od října. Podle nových pravidel by rozměr hypotéky neměl překročit devítinásobek jeho ročního čistého příjmu, splátky by měly činit maximálně 45% měsíčního příjmu. Snaží se ČNB bojovat s neustále rostoucí zadlužeností domácností na bydlení? Ta již přesáhla 1 179 255 milionů.

Podle informací serveru Kurzy.cz, který se odkazuje na ČNB, dosahovalo celkové zadlužení domácností na bydlení ke 30. dubnu 2018 hodnoty 1 179 255.40 milionů korun. Ve stejnou dobu před deseti lety se tento ukazatel pohyboval na hodnotě 545 989.40 milionů korun.

ČNB vedly k tomuto kroku obavy z vývoje cen nemovitostí a objemu úvěrů na bydlení, jelikož v případě nepříznivého ekonomického vývoje by mnoho lidí a domácností začalo mít problémy se splácením, což by se odrazilo i na bankovním sektoru, informují České noviny.

© AFP 2018 / Marcel Mochet Ekologická katastrofa v Bratislavě, následky jsou strašné (VIDEO) ČTK guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka. Ten dále prohlásil, že nová pravidla se opírají k takzvaný „paradox stability", jenž vychází z toho, že největší rizika vznikají v nejlepších časech.

Podle analytiků oslovených ČTK by nová pravidla mohla znemožnit pořízení vlastního bydlení u přibližně třetiny žadatelů, jimž by za současných podmínek byla hypotéka udělena, to se dotkne hlavně nízkých příjmových skupin a mladých rodin s dětmi žijících z jednoho platu.

Nová pravidla byla ČNB vypracována na pozadí neustále rostoucích cen za bydlení, které například v Praze dosáhly 17,8 % za rok. Ceny bytů také výrazným tempem rostli v Plzni, Ústí nad Labem a v Ostravě, informoval portál Novinky.cz.

V roce 2017, podle slov České národní banky, rostly v České republice ceny za nemovitosti nejrychleji z celé Evropské unie.