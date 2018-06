Češka, která přežila v Terezíně, varuje před rostoucí hrozbou rasismu v Evropě

Právě se vrátila z návštěvy Německa, kde mluvila s žáky o strašných škodách způsobených antisemitismem, rasismem a nesnášenlivostí, a zdůrazňovala přitom nutnost poučit se z minulosti.

„Je smutné říci, ale nyní si více než kdy jindy musíme vzpomenout na to, co se stalo za druhé světové. Je velmi depresivní vidět, co se dnes děje v Evropě, myslím tím vzrůst extrémismu a jeho následky. Takže se snažím udělat aspoň trochu, abych této vlně rasismu čelila. Když jsem ještě naživu a mám síly chodit po školách a univerzitách a povídat si s lidmi o tom, co se tehdy stalo, o škodě, která byla spáchána", řekla paní Grozdanovičová pro vydání Independent.