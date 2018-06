„Autodafé“, které na Pražském hradě už dávno nebylo aneb „Promiňte, že jsem nezemřel“

14. června 2018 byla svolána tisková konference na Pražský hrad. Očekávalo se mimořádné vyjádření hlavy státu České republiky Miloše Zemana. Od počátku vše obestíralo jisté tajemství. Novináři byli vybídnuti, aby laskavě dodrželi dress code, aby přišli slušně ustrojeni. Taktéž bylo avizováno, že prostor pro případné dotazy nebude a že na akci — krom novinářů — nebudou přítomni hosté. Nikdo celkem netušil, co chce prezident Miloš Zemana touto cestou vlastně sdělit.

Sama událost proběhla v neobvyklém formátu — pod otevřeným nebem. Už při příchodu překvapilo, že prakticky nikdo z lidí od tisku se nějakým společenským úborem neobtěžoval. Než byli novináři vpuštěni do vymezeného prostoru v rohu jednoho z hradních parků, byla za přítomností hasičů zapálená symbolická miniaturní hranice. Zástupci médií se předháněli ve spekulacích, co má být důvodem podivného happeningu korunovaného mini fatrou.

„Test inteligence českých novinářů"

Je 14. 6. 2018, krátce po 16. hodině 30. minutě. Netrvá dlouho a kolona několika vozidel se zapnutými modrými majáky zastavuje před netrpělivými novináři. Z tmavých vozů vystupují muži prezidentova kruhu, aby doprovodili hlavu státu k mikrofonu. Prezident Zeman se hned chápe slova, aby bylo všem jasno.

„Promiňte, že jsem z vás udělal blbečky"

Miloš Zeman se omluvil, že z novinářů udělal opět „blbečky". Dále se ospravedlnil za to, že asi všechny zklame. Dle vlastních slov nepřišel, aby oznámil svou smrt. Řekl, že nepotvrdí nevyléčitelnou chorobou, neohlásí rezignaci, nepřizná těhotenství své dcery, případně její svatbu. Novináři budou jistě zklamaní, protože nebude zvěstovat ani svůj vlastní rozvod. Přesně o těchto možnostech novináři spekulovali před tiskovou konferencí, když rozprostřeli svou aparaturu na trávníku, nedbajíce hmyzu, zejména klíšťat.

Co Miloš Zeman, prezident České republiky řekl přesně?

„Dámy a pánové, děkuji Vám, že jste v tak hojném počtu přišli. Chtěl bych Vám sdělit, že asi před rokem, možná ani ne, na přednášce pro studenty opavské univerzity (Slezská univerzita v Opavě[SU], pozn.), jsem řekl, že politika by se měla dělat na základě výměny věcných argumentů, a nikoli na základě spodního prádla. Mezitím ulicemi českých, moravských a slezských měst pobíhali šílenci mávající červenými trenýrkami. Dovedu to pochopit před parlamentními nebo prezidentskými volbami. Tyto volby ale již skončily a já si myslím, že čas spodního prádla v politice skončil. Abych tento názor dokumentoval, rozhodl jsem se, že červené trenýrky, které jsme za jednu korunu zakoupili od Úřadu pro správu věcí majetkových, spálíme."

Ať okamžitě začne pršet, přáli si čeští novináři. Kdyby je tak slyšel Burt Lancaster, obchodník deštěm…"

Tak se stalo, trenýrky shořely. Prezident Zeman vlastně reagoval na nejapnou akci také umělců, říkajících si „Ztohoven", kteří před časem vyvěsili nad Pražským hradem místo prezidentské standardy právě červené trenýrky. Dne 14. června 2018 se jim to prezident rozhodl oplatit v diplomacii jediným účinným způsobem. Vytáhl na „ Ztohoven " jejich vlastní způsoby, které nakonec symbolicky předal ohni.

Na věci je pak zcela výmluvný viditelný novinářský antagonismus vůči české hlavě státu. Ještě, než trenýrky oheň pozřel, novináři skrze zuby přivolávali déšť. Ten nepřišel. Jen Miloš Zeman a jeho svita odešli. Vlastně odjeli svými limuzínami.

Uražení" novináři a rozrušená „pražská kavárna"

Novináři byli oficiálně pozváni, aby shlédli výstavu symbolů české státnosti — „Doteky státnosti", když už jednou vážili cestu na Pražský hrad. Ti však sbalili svou aparaturu a téměř nikdo, až na výjimky, tuto možnost nevyužil. Bulvární reportér by jistě napsal, že dnes večer bude živo v „pražské kavárně" (metonymické vyjádření pro pražské rozumující liberály, pozn.). Ten „seriózní" ve své reportáži nepochopí, jak je možné, že v roce stoletých oslav vzniku Československa, symboly české státnosti jsou místním patriotům zcela ukradeny.

Zachoval se Miloš Zeman důstojně?

Při rychlém dotazu v obyčejné pražské „kavárně" většina lidí uvedla, že by prezident neměl takto reagovat. Připomínáme, Prezident Zeman odsoudil skupinu „Pussy Riot" za jejich akci v Katedrále Krista Spasitele v Moskvě. Tehdy se čeští komentátoři zastali skupinu „Pussy Riot". Jenomže! Jakmile v divadelní hře, kterou kurýruje Národní divadlo Brno (NdB), postava Krista znásilnila muslimskou dívku (představení se jmenuje „Naše násilí, vaše násilí"), a poté, co extrémisti vnikli do divadla, aby přerušili tuto hru, už i ředitel NdB najednou říká, že ty holky od „Pussy Riot" jsou nic než holé výtržnice. Co ještě se musí odehrát, aby za takové výtržníky před soud pohnané mohli být označeni i ničitelé české „prezidentské standarty", holedbající se titulem „Ztohoven"?