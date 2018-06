Je vůbec slušné se dívat na mistrovství, které pořádá Putin? Kohlíček odpovídá Fendrychovi

Právě to znepokojuje novináře Martina Fendrycha. Co stojí za takovou otázkou a nakolik je oprávněná?

„Já si myslím, že Martin Fendrych je trošičku slepý minimálně na jedno oko, protože prakticky ve všech zemích světa jsou beznadějně porušována lidská práva," sdílel svůj názor v rozhovoru pro Sputnik europoslanec Jaromír Kohlíček.

Kohlíček: Podívejte se, jestli v nějaké zemi je účast ve volbách nižší než 30 % a přesto ti, kteří jsou zvoleni, mohou dávat té zemi zákony. A vláda, která na základě takto nízké účasti vznikne, té zemi vládne, potom asi ta demokracie není úplně v pořádku v takové zemi. Takových zemí máme na světě spoustu. Na druhé straně, kdyby se Martin Fendrych trošku zadíval na naše spojence v rámci NATO, tak by jistě zjistil, že v řadě těchto zemí je to s demokracií opravdu velmi špatné. Takže důležité je, že skuteční fanoušci fotbalu chtějí fandit, chtějí vidět fotbal a jestliže někdo přijede do jiné země právě proto, aby hledal ty vady na demokracii, které tam chce najít, tak pak nemusí jezdit na fotbalové mistrovství světa do Ruska, pak může jet do kterékoliv země Evropské unie a najde tam spoustu zajímavých podmětů, kvůli kterým může demonstrovat, rozvinovat plakáty a dávat rozsáhlé rozhovory jako pan Martin Fendrych.

Sport je politika nebo jenom sport?

Sport je vždycky jenom sport, ale vrcholový sport je vždycky tak trochu politika, protože při vrcholových sportovních utkání přijede spousta lidí, je to zvláštní druh turistiky, a nutně vidí, jak daná země žije. Jak reagují obyvatelé té země, v jakém stavu je infrastruktura. To prostě vidí, i když jsou to zarytí fanoušci nějakého sportu. Takže do určité míry je to vždycky politika, ať už jsou to olympijské hry nebo světová a evropská mistrovství v jakémkoliv velkém populárním sportu.

Včera při zahajovacím utkání MS 2018 Rusko porazilo Saudskou Arábii 5:0. Teď Rusko obviňují ze spiknutí, uživatelé sociálních sítí se domnívají, že Rusko podplatilo rozhodčí.

Já se domnívám, že to neříká nic o tom, jestli někdo podplatil rozhodčí. Ale spíš to říká hodně o těch, kteří takové komentáře na internetu zveřejňují.

Snaží se o zastrašování Ruskem?

Nevím, jestli znáte ten vtip, který se říká. „Dva lidé na ministerstvu zahraničních věcí se baví a jeden říká, představ si, že britská královna je v jiném stavu. Načež se ho druhý ptá, jestli z toho obvinili Rusko nebo Putina?"

Mistrovství světa ve fotbale je bohužel znovu bez české účasti. Čeští fotbalisté se z hratelné skupiny na MS opět nekvalifikovali, co se s českým fotbalem děje?

Tak český fotbal má problémy obecně známé z českého sportu. Tam, kde se najdou dostatečně bohatí sponzoři, tak u těch individuálních sportů, kde je opravdu talentovaný sportovec a má dostatečně hmotné podmínky, tak se dostane. Ale skupinové sporty vyžadují velké peníze a bohužel se dostáváme do stádia, kdy se místo vyhledávání nových talentů k podpoře, tak už se u dětí okolo 10 let točí velké peníze. To je špatně. Myslím si, že nejen v České republice to podvazuje ty možnosti rozvoje daného sportovního odvětví, navíc ta dnešní generace už není zvyklá běhat na pláccích a honit míč, jak to bývalo u mých spolužáků, kde jsme buď hráli pin pong, nebo jsme hráli volejbal, nebo jsme kopali do míče prakticky kdykoliv. Dnes už se rodiče trošku bojí nechat své děti volně běhat venku a navíc celá generace je upnutá na chytré telefony, nebo děti sedí před obrazovkou počítače místo toho, aby se pohybovaly. S tím souvisí také zdravotní stav mladé populace. Já si nedokážu představit, jak by dneska ti mladí, kterým je 18 let, uspěli u odvodu do armády. Říká se, že ten fyzický stav není opravdu nejlepší. Takže to všechno dohromady se u nás zřejmě koncentruje a bohužel se opět našemu mužstvu nepodařilo postoupit na MS. Mě to mrzí a výsledek je podle průzkumu veřejného mínění, že pouze 20 % lidí v České republice bude se zájmem sledovat utkání MS 2018. Je to dáno tím, že tam prostě nemáme svého zástupce. Je to škoda, je to náš velmi populární sport. I když nejsem fanda fotbalu, tak bych rád viděl, že naši fotbalisté mohou opět zazářit.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce