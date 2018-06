Americké stíhačky schopné nést jadernou bombu jsou na cvičení v Česku

„Odpověď je jasná — především je to spojeno s dnešním aktuálním tématem ‚zadržování Ruska‘," řekl Sputniku vojenský zpravodaj Viktor Litovkin.

Litovkin: Podobná cvičení NATO se provádějí ve všech členských zemích. A teď zřejmě přišla řada na Českou republiku. Proč to trvalo tak dlouho? Nevylučuji, že kvůli stanovisku prezidenta Zemana, který mírně řečeno není nadšen cvičeními NATO. Ale jak je známo, existuje alternativní stanovisko vlády. Ovšem uvažovat z Moskvy o české politice utkané z intrik je dost těžké. Vojenská cvičení každý blok potřebuje, tak ať si je provádí.

Jediné, co by měli vědět obyvatelé České republiky, je to, že americké stíhačky F-16, které k nim přiletěly, kromě jiného mohou nést k cíli atomovou bombu. V Evropě se nachází asi 200 amerických atomových bomb B61.

Ne, ne, F-16 vůbec není „plechovka"! Ano, vůbec není nová, ale je to velmi dobré jednomotorové nadzvukové letadlo s dobrou palubní radiolokační aparaturou, se systémem, jak už jsem řekl, nesení atomových bomb. Myslím, že Američané se nechystají se tohoto stroje vzdávat, nehledě na to, že už nakupují nová letadla páté generace — F-35, F-22. Ale F-16 jim ještě poslouží.

Hypotetická otázka: Může americká stíhačka F-16 sestřelit ruskou stíhačku stejné třídy?

F-16 samozřejmě můžeme stěží srovnávat s našimi stíhačkami Su-30 nebo Su-35, které mají dva motory, stejně jako i MiG-19, mimochodem. Naše stíhačky této třídy jsou lépe manévrovatelné, mohou nést na palubě více výzbroje. Su-35 je mnohem lepší než americká F-16. Su-35 je možné srovnávat pouze s americkou F-35 — tato dvě letadla jsou přibližně rovnocenná, co se týče výkonu, manévrování, produktivity, radiolokační palubní aparatury.

Tak kdo by tedy mohl (nedej Bože, abychom se dočkali takové situace) zvítězit ve vzduchu?

Je třeba chápat, že nejde jen o boj strojů, ale i lidí. Letadla sama o sobě nelétají, za nimi stojí pozemní radiolokační stanice, pozemní vedení, které napovídá pilotovi, kdo se nachází nyní ve vzduchu a kdo na něj může zaútočit. Existuje mnoho faktorů, které mohou přinést vítězství jedné nebo druhé straně. Nelze porovnávat letadla pouze z hlediska technických parametrů jako na výstavě na zemi. Ve vzdušném boji se nedá vše předvídat, vždyť roli hraje i pilot, který je tam v letadle sám.

F-16. V USA se v březnu 2017 poprvé konaly zkoušky s nenabitou atomovou bombou В61-12 s využitím právě tohoto bojového stroje. Nemůže se opakovat něco podobného v Česku?

Takové bomby tam samozřejmě nebudou, ale manévry s použitím takové bomby, její elektronické vypuštění proti pozemním cílům, budou nacvičovány. Protože, opakuji, F-16 je multifunkční letadlo, zaměřené nejen na získání převahy ve vzduchu, ale i na útočení na pozemní cíle.

Neradostná informace pro české obyvatele…

No, víte, Českou republiku nikdo ke vstupu do NATO nenutil, byla jednou z prvních, když v roce 1999 vstoupila do Severoatlantické aliance. Její generál Petr Pavel vykonává funkci předsedy Vojenského výboru NATO. On byl první zástupce východoevropského státu v takové funkci a zcela plní své povinnosti, všude a všechny upozorňuje na ruské nebezpečí. Nejen vojenské, ale i informační. Česká republika jako země, která vyhrála tuto vysokou funkci, musí podle pravidel NATO platit služební výdaje předsedy Vojenského výboru a jeho aparátu. To se týká otázky výdajů za členství v alianci.

