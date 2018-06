Má Klaus pravdu, že si Češi nezaslouží vyšší platy a pracují hůř než Němci?

Jak se uvádí ve článku na portálu info.cz, Klaus nebyl jediný, kdo zastává podobný postoj. Stejného názoru je například ekonomka Hana Lipovská z Masarykovy univerzity, která navíc připomněla, že po přepočtení odlišných cenových hladin a vyšší produktivity práce v Německu jsou úrovně mezd srovnatelné.

Sputnik se obrátil na Svaz Nové odbory, aby jeho vedení okomentovalo názory, které nezní moc lichotivě vůči pracujícím v České republice.

Šlo především o to, že Lipovská přirovnala ukazatele produktivity práce Čechů na úroveň Portugalska a Řecka.

Podle názoru předsedy Svazu Nové odbory Jaroslava Juryška je toto přirovnání silně účelové.

„Existují studie, ze kterých vyplývá, že produktivita práce našich pracujících je s Německem srovnatelná. Je však třeba zdůraznit, že produktivitu práce ovlivňují především investice a modernizace výroby. Je tedy otázkou, jestli by takové argumenty neměly směřovat spíše směrem k zaměstnavatelům. Ti mnohdy nejsou ničím tlačeni k tomu, aby investovali. Vždyť mají k dispozici levnou pracovní sílu! Srovnání by se tedy mělo zaměřit spíše na objem technologií uvedených do praxe a dále snižování podílu ruční práce. Pokud se na situaci podíváme z tohoto úhlu pohledu, jsme skutečně daleko za západními zeměmi. A komu to vyhovuje? Především zaměstnavatelům, protože tím kumulují zisky, které nemusí vracet do inovací, investic ani do zaměstnanců," vysvětluje svůj názor Juryšek.

Pokud jde o plat, současná minimální mzda v České republice je ve srovnání s doporučeními a studiemi EU pod hranicí chudoby.

V této souvislosti Svaz Nové odbory usiluje o to, aby minimální mzda byla co nejdříve na úrovni cca 45 % průměrné mzdy a aby od roku 2019 vzrostla na hodnotu 15.000kč.

Na otázku jestli je vyšší mzda dodatečným motivujícím faktorem pro zlepšení kvality práce, nebo naopak je to spíše důvod k uvelebení se, předseda Svazu odpověděl s ohledem na současné trendy.

Podle jeho názoru v panujícím kapitalistickém systému, kdy peníze hrají hlavní roli a jsou na vrcholu pyramidy potřeb, jsou vyšší mzdy motivací.

Při tom však zdůraznil, že se nesmí zapomínat na pracovní a zaměstnavatelskou kulturu a sociální podmínky. Bez nich sebevětší mzda nemůže jako motivace obstát.

Rovněž dodal, že pokud si zaměstnavatel svých zaměstnanců neváží a pohrdá jimi, je velmi pravděpodobné, že zaměstnanci přijmou lepší nabídku jak finanční, tak především kulturně-sociální.

Vedení Svazu si také myslí, že proti takovému „útoku" na pracující lidi, ke kterému došlo na semináři, by se odbory měly silně a důrazně ohradit.

Na závěr stojí za zmínku, že na takovou reakci poukazuje spousta uživatelů sociálních sítí. Třeba na Facebooku tento Klausův proslov nenechal lhostejnými více než tisíc uživatelů.