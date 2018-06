Český generál: Sluníčkáři jsou nemyslící vymetené mozky, migranti jen dělají „bordel“

V rozhovoru se generál vyjádřil nejen k migraci a „sluníčkářům", ale i k akci prezidenta Miloše Zemana na Pražském hradě, kdy před zraky novinářů spálil velké červené trenýrky.

„Když tehdy byla ta událost s trenkami, kdy hoši zneuctili státní symbol — standartu prezidenta — jsem si říkal, to už je tedy síla. A také — hoši, vy máte štěstí, že žijete v České republice, ne ve Washingtonu," cituje portál slova Blaška.

Kdyby k něčemu podobnému došlo v Bílém domě, tak podle slov generála „skončíte na dlažbě s dírou v hlavě".

© AP Photo / Susan Walsh Má Klaus pravdu, že si Češi nezaslouží vyšší platy a pracují hůř než Němci?

V rozhovoru se Blaško věnoval také situaci okolo jmenování ministra zahraničních věcí Miroslava Pocheho. Podle jeho slov by bylo špatně, pokud by vyšlo najevo, že Poche jesluníčkář. Hlavním úkolem ministra zahraničních věcí je hájení zájmů Česko republiky, říká generál.

„Tito lidé nás zatahují někam do bažin, odkud není úniku. Bahno je bahno. Divím se tomu, že si nikdo z nich nedokáže spočítat — když všichni hájí zájmy těch chudáků, přitom jsou to z devadesáti devíti procent ekonomičtí migranti — kdo je bude živit. Nezlobte se na mě, ale to jsou vymetené mozky, které vůbec nejsou schopny domyslet důsledky svého jednání," řekl Blaško o takzvaných sluníčkářích.

Údiv podle generála vyvolává i postup policie ve Španělsku proti migrantům. Ten označil za „podivný", jelikož proti vlastním lidem jsou španělští policisté ochotni používat tvrdší postup než proti migrantům.

„A když vidím ten neskutečný bordel na ulicích ve Francii, když byly záběry ze Španělska, kde si policajti nechají rozbíjet auta a ustupují. Ale když bylo v Katalánsku referendum, tak mlátili svoje lidi, až z nich stříkala krev."

Nikdo, kdo si v životě nesáhl na práci, nás nemůže nijak obohatit, nýbrž jen dělá „bordel", dodal generál Blaško k situaci okolo migrační krize v západní Evropě.