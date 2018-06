Ženy nepřináší zaměstnavateli srovnatelný zisk? Nový žebříček pobouřil českou společnost

Podle informací organizací Českého ženského lobby a Social Watch, v Česku situace stagnuje kvůli nerovnému postavení žen v politice a na pracovním trhu. Ženy prý vydělávají průměrně o 21,8 % méně než muži. Ve věkové kategorii 35 až 44 let je rozdíl až 28 % kvůli rodičovské dovolené.

Zpráva vyvolala bouřlivou diskuzi na Facebooku.

Martin Souček napsal: „No tak asi ženy nepřináší zaměstnavateli srovnatelný zisk, ne? Kdekoli jsem pracoval, nevšiml jsem si, že by některá měla jiný mzdový tarif, jen prostě, řekněme si upřímně, některé jsou vidět v zaměstnání poněkud méně. Diskriminace? Možná, ale stěžovat si můžete leda přírodě nebo na lampárně."

Jaroslav Prantl se domnívá, že problém si vymysleli novináři: „A pak si z novinářů nemá člověk dělat trenky. Nikdy a nikde jsem nezažil, aby žena, pes, transsexuál nebo velbloud měli za stejnou práci jinou mzdu než muži. Je to jen populární pověra."

Podle Jakuba Kováře to vůbec není vážné téma a nemusí se mu vůbec věnovat pozornost. „To opravdu naše země nemá podstatnější problémy? Opravdu chceme řešit tyto nesmysly, namísto řešení skutečných problémů?"

Josh Trappani zdůrazňuje: „Víte, v kapitalismu dostanete na účet to, co firmě vyděláte. To že ženy berou méně je tím, že dokážou méně vydělat svými schopnostmi v byznysu… Těžko žena odvede stejnou prací jako dobrý svářeč, co si přijde na 30tis čistého. Radši bude asistentka v kanceláři za 20tis. Tak to je."

Někomu rozdíl připadá odůvodněný.

Ondřej Bazz Kroupa: „Když vidím moje kolegyně v práci, jak si řeší úplně jiný věci než pracovní, sem tam (několikrát denně) se na půl hodiny ztratí si sednout s ostatními, tak jsem za tenhle rozdíl jen a pouze rád. Trochu soudnosti bych prosil…"

Někteří uživatelé ale nevnímali existující problém diskriminace v Česku mezi ženami a muži, zpozorovali jen srovnání země s Ugandou a Bangladéši.

Petr Veselý zažertoval: „Obávám se hromadné migrace českých žen, které trpí do očí bijící nerovností, směrem k Ugandě či Bangladéši."

Stanislav Budina: „Větší nesmysl jsem nikdy nečetl. Takže nespokojené ženy šup-šup do Ugandy a Bangladéše."