Historie o vystěhování Němců ještě pro Merkelovou není uzavřena?

Vítová: Toto prohlášení je naprosto skandální a zcela jasně se snaží o revizi výsledků 2. světové války. Půdu si Německo v ČR připravuje už roky a to za pomoci některých našich politiků. Takzvaný odsun a nároky české strany na válečné reparace stanovila Postupimská smlouva. Tyto smlouvy jsou nepromlčitelné a ani my sami se jich nemůžeme zříci. Oproti tomu se v této smlouvě jasně říká, že odsunutí Němci nemají žádné nároky. Bylo tady několik pokusů, jak celou věc zahrát do autu, počínaje Václavem Havlem, který říkal, že nějaké naše finanční nároky přece nemohou kazit vztah mezi přáteli. Oficiálně příležitost uplatnit nároky na válečné reparace propásl Jiří Dienstbier starší v souvislosti s jednáním o sjednocení Německa. Tehdy se prý spokojil s tím, že na tuto otázku „není čas", že teď se sjednocuje Německo a že tato otázka bude vyřešena později. Tam byla zásadní chyba. Do zaplacení reparací do posledního haléře jsme nikdy neměli souhlasit se sloučením Německa. Dnes je zřejmé, že šlo o součást již tehdy začínající politiky proti nám, kterou Havel, Dienstbier a další zastávali. Problém je v neřešení našich nároků před sjednocením Německa ani před vstupem do EU. Slova Merkelové jsou důkazem toho, kam až jsme to dosavadním podlézáním našich politiků po roce 1989 dovedli. <…>

Merkelová: Poválečné vyhnání Němců nebylo spravedlivé. Z Hradu přišla tvrdá odpověď

Naprosto souhlasíme s požadavkem SPD. Je však nutné nejen to, ale především okamžitě začít řešit staré problémy. Proto aktivisté Českého mírového fóra a Aliance národních sil (ANS) navrhuji prověřit nejvhodnější způsob uplatnění našich reparačních nároků vůči Německu a podle zjištěných výsledků přistoupit k jejich uplatnění, přistoupit k akci „S Angelou se nemluví" a tuto akci důsledně provádět, a to na všech frontách. Dále, požadujeme, aby vláda zaujala jasné stanovisko k záměru sudetských Němců konat u nás provokativně své další sjezdy, požadujeme už nikdy nepřipustit „turistické vyjížďky" našich ministrů, či jiných představitelů do Německa, kde pod rouškou „soukromí" de facto zrazují české národní zájmy. Koneckonců zákony proti rozvracení našeho státu jsou platné pro všechny naše občany…

