Smete Česko vlna nelegálních migrantů, pokud Německo uzavře hranice?

Nebezpečí plynoucí z vlny migrantů přicházejících do České republiky se může změnit na hrůzostrašnou realitu. Pokud Německo neočekávaně uzavře hranice pro migranty, což je stále více pravděpodobné, tak Rakousko (jak již prohlásilo) udělá to samé. To může vést k přítoku nelegálních migrantů na území Česka. Nakolik je toto nebezpečí skutečně reálné?

„Obavy české veřejnosti z neřízené migrační politiky EU se naplnily," řekl v rozhovoru pro Sputnik místopředseda Národních socialistů Přemysl Votava.

Zejména po řadu let trvající vstřícná promigrační politika Angely Merkelové se zcela zhroutila. Její koaliční partner, bavorská CSU, dnes hrozí kancléřce Merkelové ukončením spolupráce. Merkelová tápe, a proto hledá rychlá řešení této migrační problematiky, včetně možného uzavření hranic, které omezí ilegální migraci do Německa. Všechna tato opatření vlády Merkelové budou dělána na úkor sousedních států Německa. Tedy i České republiky. Proto je třeba uvítat rozhodnost českého premiéra k této otázce.

Pokud Německo uzavře hranice, pak to učiní i Rakousko. Domníváte se, že by Česká republika v tomto případě měla zapojit armádu do ochrany svých hranic?

Česká republika se musí stát součástí jednotného postupu proti ilegální migraci. Tedy postupovat v této situaci obdobně, jako postupuje Maďarsko, Polsko a v poslední době i Rakousko. Nesmíme zůstat stát stranou, naopak je nutno nazývat problémy kolem migrace jasnou řečí. Nestát v koutě. EU v této migrační problematice zcela zklamala, dokonce svou vstřícnou promigrační politikou ji přímo vyvolala. Nechala se unést naivitou představitelů EU. A co se týče ochrany našich hranic, Armáda ČR by zde měla plnit své zásadní poslání. Musíme zároveň vyslat do světa i vzkaz, že Česká republika nebude k ilegální migraci nečinná. Hranice nebude otevřená pro ilegální migraci.

EU v otázce ochrany hranic již dlouhodobě zcela tápe. Hranice EU se staly lázeňskou promenádou, či korzem, pro miliony migrantů z třetího světa. „V nabídce bylo ubytování a strava zdarma". Statisíce obyvatel zejména z Afriky se po této nabídce vydalo na pochod. A co se týče agentury Frontex, ta zůstala na poloviční cestě. Byla jen pokusem, která migraci stejně nezabránila. Měla nejspíše uklidnit rozbouřenou veřejnost.

V neděli se v Bruselu uskuteční neformální schůzka šéfů států a vlád několika členských zemí Evropské unie na téma migrace a azylové politiky. Česko,podle mluvčí vlády Barbory Peterové na schůzce zastoupeno nebude. Mimochodem, všechny země V-4 se nebudou účastnit. Proč?

Tato schůzka vybraných států EU je jen pokusem řešit své migrační problémy na úkor ostatních států. Potrestat zejména ty státy, které nebyly zasaženy migrační vlnou, či které vystupovaly zásadně a rázně proti této ilegální migraci. Česká vláda se nezúčastní jednání této „uzavřené lepší společnosti", děje se tak v solidaritě s ostatními státy členů V-4. Tedy s Maďarskem, Polskem, Slovenskem. Tato schůzka „těch lepších" je dokonce pokusem rozložit jednotu států kritizující promigrační politiku a kroky EU.

