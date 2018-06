Český ekonom: Rusko není žádná velká ekonomika, srovnatelná je tak akorát se Španělskem

Podle experta je každý podobný summit vysokých politiků určitým vzájemným ujišťováním, „že jsme spojenci a kamarádi a že si taky budeme vycházet vstříc", prohlásil ekonom pro rádio Český Rozhlas. Trump to ale bere z úplně jiného úhlu. Přišel s absurdním požadavkem, aby bylo Rusko znovu přizváno k jednání zemí G7.

Podle ekonoma Tomáše Sedláčka je Trumpova touha po Rusku a formátu G8 absurdní. „K tomu ale není žádný důvod. I před anexí Krymu to byla jen dobrá vůle G7 Rusko totiž není žádná velká ekonomika, srovnatelná je tak akorát se Španělskem. A že bychom se od nich mohli cokoli učit, nebo že by byla nějak napřed? To spíš naopak," myslí si ekonom

Trumpovo heslo America first se na kanadské schůzi proměnilo na Russia first. Tump všelijak ukazoval na to, že se nudí, dokonce urazil premiéra hostící zemi Justina Trudeua, a i jinak dával najevo, že je mu celá G7 protivná.

Tomáš Sedláček ale asi zapomněl, proč prezident Trump chtěl vidět představitele Ruska na Summitu. Podle slov prezidenta USA se 25 procent témat točilo kolem Ruska, a bylo by mnohem efektivnější, pokud by ruská strana mohla být zapojena do diskuse.