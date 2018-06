Internet reaguje na demisi ministryně: Žádné fotky na Instagram, Šlechtová končí ve vládě

Jako první o své demisi informovala sama Karla Šlechtová v pátek ráno. „Sdělil mi (Andrej Babiš) dnes v 07:00 ráno, že mě nenavrhne do další vlády," napsala ministryně ČTK a podtrhla, že premiér své rozhodnutí nezdůvodnil. Politička, která předtím ve vládě Bohuslava Sobotky vykonávala funkci ministryně pro místní rozvoj ČR, poznamenala, že by chtěla jako ministryně pracovat i dál, ale Babiš během tiskové konference potvrdil, že Šlechtová rezort opustí.

© AFP 2018 / Michal Cizek "I svět chápe tu šaškárnu, co se tady u nás děje". Češi jsou rozhořčení kvůli vládě

Podle Šlechtové její demise může být spojená s tím, že důkladně kontrolovala státní zbrojní zakázky. Především jde o radary, které se Česko chystalo koupit u Izraele za 3,5 miliardy korun — nechala nákup prověřit svou inspekcí a poznatky poté předala Vojenské policii. Byla kvůli tomu kritizována: prý zdržovala důležité zakázky. Ale sama Šlechtová se brání: „Snažila jsem se všechno zadávat transparentně, čistě, rozplétala jsem na ministerstvu obrany spoustu klientelistických sítí."

Sputnik už dřivé psal o tom, že paní ministryně se několikrát vystavovala kritice společnosti. Média na ni stálé útočila a pozorně sledovala každý její krok a každé rozhodnutí.

Například na začátku března v průběhu oficiální cesty na Ukrajinu navštívila ministryně město Bachmač, kde se československé legie účastnily boje proti Němcům v roce 1918. Avšak na svém Instagramu Šlechtová v angličtině napsala: „Navštívila jsem ukrajinské město Bachmač, abychom si připomněli společně československé vojáky bránící ho proti Hitlerovi".

V květnu se ministryně zase ocitla ve středu skandálu. Na jejím Instagramu mohli lidé uvidět fotku hrobu neznámého vojína, na kterém seděl pudl ministryně. Tato událost se stala příčinou bouřlivé reakce, a týden poté se Šlechtová omluvila a uvedla, že se nikoho nechtěla dotknout.

Uživatelé sociálních sítí ostře zareagovali na zprávu o demisi Šlechtové, kvůli své sporné reputaci ministryně byla možná nejposuzovanějším členem Babišové vlády.

Někteří lidé byli spokojeni s rozhodnutím premiéra.

Kristýna Petráčková: „Jasně, žádný učený z nebe nespadl. Ale pořád je rozdíl, když MO vede zkušený člověk s profesní minulostí odpovídající danému resortu, než někdo, kdo o tom nemá ani páru. To je jak kdyby kuchař dělal automechanika. Taky úplná blbost."

Jakub Antonín Vinický: „Já být vojákem tak bych se styděl za to, komu salutuji. Ministr obrany má mít respekt, má mít zkušenosti a ne být nějaká sekretářka, vždyť ta ženská nic neumí a jenom plácá."

Petr Ducháček: „Už vidím titulky novin: „Již žádné fotky na Instagram, Šlechtová končí ve vládě."

Našli se ale i ti, kteří litovali demisi ministryně, která je podle jejich názoru je profesionálkou.

Romano Romano: „Škoda, myslím si že to byla jedna s nejkvalitnějších ministryň v ČR, přeji hodně štěstí do další práce, je to špatná volba pana Babiše, vyhodí kvalitní lidi a zase tam budou lidi, co ničemu nerozumí."

Jiří Šmejkal: „Tak se Babiš chová k lidem, kteří mají vlastní názor!! Špiní je ve svých novinách — podle mě ji vyštípali nádherné krasavice z m.F a pro Místní rozvoj!"

Edmund P. Tuček: „Šlechtovou se — pokud je to pravda — Babiš spolehlivě zbavil posledního profesionála ve vládě. Teď už může stát řídit."

Čím se bude zabývat dál, bývalá ministryně obrany médiím zatím nesdělila.