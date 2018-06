Naučí se Česko od Maďarska jak zatočit s migranty?

Maďarská vláda schválila zákon, který kriminalizuje činnost neziskovek rozdávající migrantům jídlo nebo jim poskytují právní rady. Součástí návrhu zákon, přezdívaného Stop Soros podle kontroverzního boháče maďarského původu George Sorose, je uvalení zvláštní 25procentní daně na zahraniční dary pro organizace, jež migranty podporují.

Co je nejdůležitější, maďarské ministerstvo vnitra nově dostala pravomoc zakázat těmto nevládním organizacím činnost z důvodu národního bezpečnostního rizika.

V České republice operuje slušný počet neziskových organizací, které od státu dostávají finance a podporují uprchlíky. Budou s tím čeští politici něco dělat? Na to se Sputnik zeptal Bronislava Kalvody, místopředsedy Regionálního klubu Svoboda a přímá demokracie SPD — Tomio Okamura Libereckého kraje.

Maďarsko schválilo zákon, který kriminalizuje činnost neziskovek, které dávají migrantům jídlo nebo jim poskytují právní rady. Co si o tom myslíte?

© Fotolia / Saiko3p Nová Jugoslávie? Proč Soros vyzývá vytvořit unii na Balkáně

Maďarsko a vůbec politika Viktora Orbána je nám v SPD velmi sympatická, neboť hájí především zájmy Maďarska a jejich občanů. V tomto směru jsou Maďaři rozhodně o několik kroků vpřed. U nás v ČR jsou stovky neziskových organizací a řada z nich je napojena přímo na státní rozpočet. Mezi nimi je řada politických neziskovek. Tyto tak zvané neziskové organizace každý rok vysávají ze státního rozpočtu, tedy z peněz daňových poplatníků, miliardy korun, což není zanedbatelná částka.

Měl by být obdobný zákon schválen také v Česku? Měla by SPD po nové vládě takový zákon požadovat?

My v SPD požadujeme ráznou regulaci a prověření těchto neziskovek. Těm které nepodporují naše národní zájmy a naopak propagují nelegální migraci, je dle našeho názoru třeba ustřihnout přísun finančních prostředků, jak ze státního rozpočtu, tak i ze zahraničí.

Ušetřené peníze je třeba poctivě rozdělit například mezi seniory nebo matky samoživitelky, kde peníze na jejich podporu výrazně chybí. Lidem kteří budovali tuto republiku my v SPD dáváme jasně přednost. Právě oni mají výsostné právo na důstojné stáří, ke kterému je i třeba dostatek finančních prostředků.

Není přehnaný názor, že neziskové organizace cíleně podporují migranty? Anebo to je opravdu tak?

Řada politických neziskovek skutečně podporuje nelegální migraci a to zejména jednostrannou a soustavnou propagandou na středních a vysokých školách nebo jiných veřejných akcích.

Na druhé straně je důležité z humanitárních důvodů pomáhat těmto lidem. Rozhodně ne ale podporou nelegální migrace. Je třeba jim pomáhat přímo v jejich zemích, například výstavbou nových odsolovacích zařízení, které mohou čerpat upravenou mořskou vodu do vnitrozemí, kde bude použita k zavlažování hospodářských a zemědělských plodin.

© Fotolia / Dennis Jarvis Maďarsko je připraveno kriminalizovat pomoc migrantům

Není to nic nového, stejnou strategii používá například Izrael, který upravenou vodu čerpá do vnitrozemí, kde dříve byla poušť a nic než písek. Dnes tam stojí ohromné farmy, kde se například pěstuje zelenina a ovoce, které Izraelci vyvážejí i do zemí EU. Je třeba v těchto zemích stavět přehrady, školy, nemocnice a další.

Těch možností jak pomoci rozvojovým zemím je velmi mnoho. Pro nás v SPD je také zcela nepřijatelné do těchto zemí poslat stíhačky a pak se divit, co jsme to vlastně udělali. SPD prosazuje vždy mírové řešení. Takovou agresivní politiku má právě NATO, kterou dlouhodobě kritizujeme. NATO se musí vrátit ke svému původnímu účelu — kolektivní obraně členských států.

Je také nepřípustné, tyto lidi bezhlavě zvát k nám do Evropy, dávat jim z ničeho nic tučné sociální dávky bez práce, dávat jim zdarma bydlení atd. Pro nás je nepřijatelné, aby tací lidé bez totožnosti měli dokonce volný pohyb po celém Schengenu a nikdo vlastně nevěděl, kde jsou, co

dělají a k čemu se připravují. Raketový nárůst kriminálních činů, teroristických útoků, vražd a znásilnění v západní Evropě jsou toho téměř každodenním důkazem.

Jak by se mělo zachovat Česko před novou migrační vlnou, která se opět přibližuje?

Migrace nepolevuje, nýbrž bohužel posiluje <…>. Ostraha Schengenu nefunguje a státy jako Rakousko a Německo se připravují anebo již provádějí ostrahu svých vlastních hranic.

Některé státy, jako například, Itálie již začaly vracet lodě těchto neziskovek s imigranty. To si myslím je ta správná cesta, ale není to vše. Pokud západní země zcela nepochopí, že střední Evropa se nechce vydat multikulturní cestou jako západ, tak bude třeba začít střežit naše vlastní hranice, popřípadě hranice zemí V4+. K tomu je zapotřebí dostatek vyškolených policistů a vojáků, které dnes nemáme.

Maďarsko si postavilo plot a díky úsilí Makedonců téměř zastavilo nápor uprchlíků po tak zvané Balkánské cestě. Je vidět, že toto opatření je účelné, byť je z úrovně EU soustavně kritizováno. Pašeráci a migranti si však našli další cesty, jako je například přes Černé moře.

Musíme již začít skutečně aktivně a efektivně jednat.

Názor autorky se nemusí shodovat s názorem redakce