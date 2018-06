Slovenský publicista: neziskovky se nemusí stydět za zahraniční zdroje financování

Předseda Směru-SD Robert Fico předložil, aby zákon o deklarování zdrojů financování byl přijat na podzim.

„Musíme si počkat na návrh zákona, a jak to chce řešit. V Maďarsku už takový zákon platí," řekl Hrabko. Poznamenal, že neziskové organizace se nemusí stydět za financování ze zahraničí.

© Sputnik / Maxim Blinov Fico: Na Kuciakově hrobě tancovali mnozí politici, herci a třetí sektor

„Nevidím nic špatného na tom, aby nevládní organizace prokazovaly peníze ze zahraničních fondů. Vždyť se za to není třeba stydět." Také dodal, že neziskovky musejí vést účetnictví, které kontrolují zodpovědné úřady.

Při rozhovoru o praktickém významu změn řekl: „Uvidíme, jestli to bude prakticky možné a podle toho i to, zda to bude na něco dobré. Ale Robert Fico podle mě absolutně nerozumí nevládním organizacím. On nerozumí ani tomu, co je občanská společnost a občanská angažovanost."

Následně o Ficovi dodal: „Myslí si, že když lidé protestují, je to proti vládě. Ale lidé protestují hlavně proto, že nejsou spokojeni se stavem věcí veřejných. Vždyť protesty byly i proti všem předchozím vládám."