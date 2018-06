Znovu summit. Znovu migranti. Znovu slepá ulička?

Pokud Brusel nenajde konkrétní řešení migračního problému na summitu EU 27. - 28. června, může to mít dalekosáhlé následky. Protože na vážkách bude samotná efektivita struktury EUv její dnešní podobě. Angela Merkelová to chápe, a proto řekla, že pokud nedojde k solidárnímu řešení problému migrace, přijmou ho „zainteresované státy“. Co to znamená?

„V současné chvíli je Angela Merkelová v defenzivě, je pod tlakem domácí politiky, je pod tlakem partnerů v Evropské unii a útočí na ní Washington," řekl pro Sputnik, politolog, ředitel Institutu globálních studií, profesor Oskar Krejčí.

© AFP 2018 / Tobias Schwarz Slovenský europoslanec uvedl, jak Merkelová ničí Evropu Nejhorší, co může v této situaci politik udělat, je to, že své domácí problémy přenáší na mezinárodní pole. Angela Merkelová neřeší problémy migrantů, Angela Merkelová řeší udržení koalice v Berlíně. Výsledkem toho je, že vysílá signály, které jsou v podstatě nesrozumitelné. Ona bez omluvy vlastně říká, že končíme s politikou kvót, i když ona je velice agresivně kdysi prosazovala. Bez omluvy mluví o omezování přístupu migrantů do Evropské unie, i když je sama vyzývala, aby přišli. Do toho vstupuje Macron, který vyhrožuje zemím, které mají jiný názor než on, omezením financování, aniž by se Francie omluvila za zlo, které způsobila intervencí do Libye a podporou teroristů v Sýrii. Evropa se zmítá v rozporech, některé jsou takové, že se je politici netroufnou ani verbalizovat, netroufnou se o nich mluvit. Jako je právě třeba bombardování Libye, nebo pozvání migrantů do Evropy. To není zdravá situace, to nemůže dopadnout dobře.

Jste pro nebo proti tomu, aby problém migrace řešila skupinka zainteresovaných států?

To je teze, které je těžké rozumět. Protože zainteresovaní jsou prakticky všichni, že. Ona asi myslí ty země, kde přistávají migranti. To je nesmysl, ty to nevyřeší. Je třeba společná politika Evropské unie, která by pomohla vyřešit situaci v zemích, odkud migranti přicházejí. To je jediné možné řešení. Protože demografické prognózy říkají, že nám stoupne počet obyvatel Afriky do konce století více než třikrát. To je prostě nemožné vyřešit tím, že se otevřou hranice. To chce konzistentní novou globální politiku. A to zřejmě Angela Merkelová není schopná ani myšlenkově pojmout.

Prezident Macron uvedl, že nynější migrační krize je především projevem politické krize a sporu mezi liberálními demokraty a populisty. Souhlasíte?

To je to, co jsem říkal na začátku. Je to především spor o to, jakým způsobem reagovat na hrubé chyby, které provedla třeba Francie bombardováním Libye a podporou teroristů v Sýrii. Paříž se podílí na rozkladu zemí, odkud k nám dnes přichází migranti. A aniž by převzala odpovědnost za tyto své činy, na jejichž rozhodování se nepodílely země, jako je Česká republika nebo Slovensko. Česká republika a Slovensko se nepodílely na původním rozhodnutí Francie bombardovat Libyi. A teď máme nést spoluodpovědnost za zlo, která způsobila. Musí nést větší odpovědnost ti, kteří to zlo způsobili. Proč se má rozdělovat odpovědnost za důsledky a nemá být sdílená odpovědnost za rozhodnutí? To je prostě nesmysl.

Já si myslím, že prezident Macron má na mysli něco jiného. Vypadá to tak, že právě V4 jsou podle Macrona ti populisté, kteří nechrání evropské hodnoty.

Jenže to je jeho dezinterpretace. V4 se nepodílela na rozhodnutích, která vedla k vyvolání migrační vlny. A dneska má V4 nést stejnou odpovědnost jako Francie, která nese odpovědnost za zvednutí migrační vlny. Až se budeme moci podílet na rozhodování, že Paříž bude bombardovat Libyi, tak potom bychom měli nést odpovědnost za důsledky toho bombardování. Proč máme platit za věci, které jsme nezpůsobili. Když je tu někdo, kdo je způsobil a tváří se, že to nezpůsobil. Jeho výklad populisté versus hodní liberálové je výklad, který se týká třetího patra příčin. A nemusím jít nad kořeny. My dneska pomůžeme migrantům z Afriky, já jsem samozřejmě pro co největší pomoct, ale co budeme dělat zítra, až se Francie rozhodne, že bude bombardovat třeba Egypt?

© Sputnik / Alexey Vitvitsky Němci se rozdělili: většina z nich nechce vidět Merkelovou jako svoji kancléřku. Proč? Migraci se v neděli v televizní debatě věnovali i premiéři Maďarska a Slovenska. Podle Orbána západní státy Evropské unie míří svou kritiku na země V4, neboť jsou úspěšné. Má pravdu?

V čem jsou úspěšné? Jsou úspěšné v tom, že brání neregulované migraci. První, kdo to udělal a na koho ani Berlín ani Paříž nesměřovaly svoji pozornost, první, kdo uzavřel hranice, byla Británie, která uzavřela tunel z Francie. Až poté následovalo Maďarsko. Já samozřejmě rozumím Britům, že se bojí, protože Británie je přirozenou cílovou zemí většiny migrantů už proto, že je tam angličtina, což znamená otevření se světu. Kdo se chce učit česky. Ale celá ta koncepce rozdělování migrantů je řešení, které nemá koncovku. Když přijmeme migranty třeba z Etiopie do Česka, opravdu si myslíte, že to pro ně je cílová destinace? To znamená, že my je tady budeme zavírat a držet na řetězu, aby nepokračovali do Německa nebo do Británie, když oni nechtějí do Česka. Kdo by se chtěl učit češtinu, když je to samo o sobě znevýhodnění na evropském trhu práce. Jak je tady udržíme…

Ale vypadá to tak, že Česko a Slovensko bojují s migranty, kteří tam vůbec nejsou…

To je další věc, protože oni sem nechtějí. Oni nám je z Německa přidělí a my je tady budeme hlídat v nějakých koncentračních táborech?

Myslíte si, že bude na summitu 27. června nalezeno jednotné rozhodnutí o migraci?

Jestli bude, tak bude natolik abstraktní, že nepovede k řešení. Nechce se mi věřit, že by někdo znal konkrétní řešení.

