Umí být oddaná Babišovi a to je na pozici ministra dostačující: Češi o jmenování Malé

V pondělí se kandidátka za stranu ANO na funkci ministryně spravedlnosti Taťána Malá setkala se Zemanem. Jako svoje priority uvedla zlepšení vymahatelnosti práva a zrychlení soudních řízení.

Jiří Ovčáček zveřejnil na svém Twitteru fotografii, na které Malá a Zeman spolu sedí v zámku Lány. Zpráva o možném jmenování političky vyvolala bouřlivou reakci na sociálních sítích. Uživatelé kritizovali Taťánu Malou především za nedostatek vzdělání pro tuto funkci a za podporu Andreje Babiše.

„To už dávno ukázala. Umí být oddaná Babišovi a to je na pozici ministra dostačující. Smutné:(" vyjádřil se uživatel Pavel Jiřičko na Facebooku ohledně věty Malé o tom, že by si zasloužila šanci, aby ukázala, že něco umí.

"A nemělo by to být naopak? Jako že člověk by měl nejdřív ukázat, že něco umí a až potom se stát ministrem?" napsala Petra Hodová.

„No tak mně ukázala, že nabádá k porušování ústavy a zákona…" podotkl Petr Handlíř.

„Já si zase myslím, že by vůbec neměla dostat šanci ukazovat, že vůbec něco umí…" zkritizoval Milivoj Pravák.

Lucie Váchová napsala: „Už dokázala, že méně vhodný kandidát na ministra spravedlnosti by se hledal těžko ".

"Je tvrdě kritizovaná za to, ze chce ohýbat spravedlnost ve prospěch jednoho zloděje? To ji soudruh prezident pochválí a vyznamená," uvedl uživatel Rostej Nesmrtelnej.

Petr Nedabýlek vyjádřil své ironické mínění o Babišovi a vzdělání Malé: „Babišův slovníček cizích slov v ČR s.r.o.: "Kampaň/účelovka" = vyjádření jakéhokoliv nesouhlasu s čímkoliv, co chce on, příp. jakékoliv poukázání na neodbornost či nekompetentnost a nebo střet zájmů. "Střet zájmů" = nezbytný předpoklad pro funkci premiéra ČR/ministra, je vhodné ho mít i u šéfem vybíraných nejbližších spolupracovníků. "Trestní stíhání" = nejvyšší možná kvalifikace na post premiéra ČR."

„Prokop Drtina pláče v hrobě, Alexej Čepička se v něm směje a Ovčáček pořád neumí fotit," zažertoval Jie Ťien-ming na Twitteru.