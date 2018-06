Bude Česko platit EU uprchlické výpalné?

Kdo nechce přijímat uprchlíky, ten bude platit. Evropská unie přichází s novým plánem řešení migrační krize. Nebylo by pro Česko lepší zaplatit uprchlickou daň EU?

Uprchlíci opět šponují Evropskou unii. Přichází jich méně, ale stále jsou problémem. Zejména pro jižní členské státy jako je Itálie, Řecko a Španělsko. Tyto státy volají po novém řešení. Chce ho také francouzský prezident Emmanuel Macron.

Řešením by měla být solidarita. Nedobrovolná, vnucená solidarita a návrat ke kvótám. Italský premiér Giuseppe Conte chce, aby si každá členská země Evropské unie stanovila kvóty na počet migrantů bez práva na azyl, jinak by jí hrozil finanční postih.

S takovým přístupem určitě nebudou souhlasit státy visegrádské čtyřky. Nebylo by ale lepší zaplatit Evropské unii uprchlickou daň, aby do Česka migranti nepřišli? Na to se Sputnik zeptal známého občanského aktivisty a člena hnutí Svoboda a přímá demokracie — Tomio Okamura Pavla Pešana.

"Nemůžete mít země, které mohutně těží ze solidarity Evropské unie a které mohutně zdůrazňují svůj národní egoismus, když jde o otázky migrace," prohlásil francouzský prezident Emmanuel Macron. Také navrhl finanční sankce vůči zemím EU, které by odmítaly migranty. Co na to říkáte?

© AFP 2018 / HOCINE ZAOURA Alžírsko je obviněno z opuštění 13 tisíc uprchlíků. Byly ponechány děti i těhotné ženy

I ta údajná solidarita je diskutabilní, protože dotační mechanismy EU jsou spíše propagandistickou "zbraní" než-li skutečnou pomocí a nástrojem konvergence. Národní egoismus je v případě neřízené migrace z Afriky je projevem pudu sebezáchovy středoevropských států, nikoliv přepjatým nacionalismem. A finanční sankce by byly jedním z faktorů urychlujících rozpad EU.

Nebylo by skutečně lepší zaplatit Evropské unii "pokutu za migranty" ať máme od bruselských byrokratů pokoj?

V žádném případě nelze přistoupit na takové "výpalné". Navíc by to nebyla žádná záruka absence nelegálních migrantů v naší zemi.

Jen bychom ustoupením a zaplacením "pokuty" legitimizovali mafiánské praktiky současných struktur EU.

Není to Macronův cíl, aby se naplnila unijní pokladna. Není tajemství, že po brexitu bude mít EU méně peněz….

Nemyslím si to. Ta částka by v rozpočtu EU byla marginální.

Jak by se měla zachovat Praha? Nezavání současná situace czexitem?

Pokud by došlo na placení sankcí za problém, který jsme nezpůsobili, tak by bylo na místě zvažovat nové uspořádání vztahů mezi evropskými státy, což již nyní prosazuje francouzská europoslankyně Marine Le Penová ve spolupráci s vlasteneckými stranami Evropy včetně české SPD.