Ne tak dávno v České republice vypukl skandál spojený s inscenací „Naše násilí a vaše násilí" v Brně, kde Ježíš znásilnil muslimskou ženu. Představení bylo přerušeno skupinou Slušní lidé, která považovala inscenaci za „zvrácenost".

„Na to jeviště jsme se dostali asi po nějakých deseti minutách, protože jsme chtěli vydržet, chtěli jsme se podívat, o čem ta hra je. Od desáté minuty to byl maglajs, perverznosti, takže jsme šli na to jeviště," řekl šéf hnutí Zdeněk Pernica."

Hnutí také vydává své vlastní noviny Slušné noviny pro Brno, chytlavé titulky, které nezůstaly bez povšimnutí v sociálních sítích.

Jiří Štěpán zveřejnil na Twitteru fotografii s obálkou publikace, kde byl použit jasný nadpis „Potvrzeno: v Brně útočili nožem migranti". Autor sdělení ironizuje, že, zdá se, po „návštěvě" divadla se slušní lidé stali kulturnější a naučili se správně psát. Kromě titulku o migrantech vyvolává úsměv titulek o sousedu feťákovi.

Že by ta návštěva divadla skutečně zkulturňovala? Slušní lidé se, zdá se, naučili psát… a je to přesně taková kvalita, jakou byste čekali. pic.twitter.com/aqsvxc2voy — Jiří Štěpán (@siderorea) 25 июня 2018 г.

Slušní lidé je skandálně známé hnutí z Brna, v roce 2017 ho ministerstvo vnitra zařadilo na seznam extremistických organizací. Zástupci tohoto hnutí se opakovaně stali účastníky brněnských rezonančních událostí.

Téma migrace je nyní aktivně zahrnuto ve všech médiích, protože evropská společnost je nespokojena s nadvládou migrantů a bojí se jich. Mnozí obyvatelé zemí EU jsou přesvědčeni, že migranti mohou ohrozit jejich bezpečnost a zachování kulturní identity.