Sociologovi poslali symbol IS. Podle něho je to stejné, jako Židovi poslat hákový kříž

Přednedávnem Krajská vědecká knihovna v Liberci zrušila besedu o Hamplově knize „Prolomení hradeb", ve které vypovídá o tom, proč západní civilizace podléhá islámu. Podle Hampla se „pražská kavárna" snaží represí zastavit jeho knihu.

Petr Hampl poskytl Sputniku komentář a promluvil o tom, co si o vyhrožovaní myslí.

Sociolog předpokládá, že vyhrožovaní je činem nějakého puberťáka, protože kdyby se jednalo o skutečné vojáky Islámského státu, už by měl uříznutou hlavu. Současně také pochybuje, že by chtěl Islámský stát rozkrývat přítomnost místních buněk kvůli nějakému lokálnímu spisovateli.

„To ale nic nemění na tom, že to je čin vrcholně odporný. Když hodíte nevěřícímu do schránky symbol Islámského státu, je to stejné, jako když hodíte Židovi do schránky hákový kříž. To není nadsázka, je to stejně hnusné jednání," dodává.

Hampl si klade otázku, jak vzniká atmosféra, ve které děti či dospívající jednají takovým způsobem.

„Obávám se, že odpověď je až příliš jednoznačná. Je to přímý důsledek jednání neomarxistických intelektuálů označovaných někdy jako tzv. kavárna. Tato skupina už několik let vytváří prostředí, ve kterém je znemožněna jakákoliv diskuze a kdy skuteční či domnělí názoroví odpůrci mají být likvidováni."

„Uvedu jen pár příkladů z poslední doby. Člověk v tísni a další neziskovky požadují trestní stíhání těch, kdo otevřeně projevují nesouhlasné postoje. Dokonce chtějí trestat i šíření prokazatelně pravdivých informací, pokud jsou v rozporu s politickými zájmy Člověka v tísni. Předseda významné parlamentní strany se na veřejnosti opakovaně ukazuje s logem organizace specializované na násilí vůči politickým oponentům. Celá intelektuální elita to nepokládá za problém. Za problém to nepokládá ani vedení tzv. tradičních stran, nikdo z nich to ani nepokládá za projev extrémismu," říká.

Hampl také uvedl, že liberecký hejtman Půta nedávno šířil zcela nepravdivé a velmi hnusné pomluvy o jeho knize: „Věděl, že to může mít nejrůznější důsledky, ale absolutně mu to nevadilo. Když dochází v Británii k pokusu o zavraždění politického vězně Tommyho Robinsona, česká intelektuální elita tomu ještě tleská. Nakladatelství gangstera Bakaly a veřejnoprávní média přepnula do režimu fašistické propagandy, jakou Evropa zažila v 30. letech a poté v 50. letech A seznam by mohl dlouho pokračovat."

„V téhle atmosféře se nemůžeme divit, že občas nějaký vyšinutý člověk se dopustí něčeho, co by neměl. Nejhorší na tom je, že ani třeba po takovém případu se hejtman Půta neodhodlá, aby řekl něco ve smyslu — Hampl je hnusný a smrdí, ale vyzývám své příznivce, aby se zdrželi útoků na něj. Kdepak, vychutnává si tu situaci, a kdyby k nějakému násilnému činu došlo, nebude mu to proti mysli."

Hampl však neočekává násilný čin, protože podle něho to není v české tradici. Maximálně očekává házení bahna na okna, jako se to dělo Masarykovi během hilsneriády.

„Připomínám ale, že nejsem zdaleka jediný, komu se něco podobného děje. Že terčem vyhrůžek, útoků a nejrůznějšího šikanování se stává každý, koho fašistické skupiny označované jako kavárna začnou pokládat za nepřítele. A připomínám také, že někteří jsou terčem opravdu hrubých a velmi nebezpečných útoků, včetně pokusů navést na ně islámské radikály ze západní Evropy," uzavírá.

