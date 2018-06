Peklo je ještě daleko. Češi i Slováci považují hrozbu sucha za přehnanou

V posledních měsících se o suchu mluví stále častěji, pěstitelé se bojí o svoji úrodu a už dopředu počítají ztráty. Přesto i experti tvrdí, že letošní sucho zdaleka není tak zlé jako loni. Jak to tedy ve skutečnosti je? Trpí suchem opravdu všichni a všude, jak to z médií někdy vypadá? S čistým svědomím můžeme říct, že tomu tak není!

Sputnik oslovil menší pěstitele na Slovensku a v Česku. Oba námi oslovení hospodáři se shodli na tom, že letos problém s vodou ještě neměli. Oba také dodali, že je třeba správně pracovat se zásobami dešťové vody.

V Rožnově pod Radhoštěm tento problém vyřešili nevyužitými jímkami, které dnes místním slouží jako zásobárna dešťové vody. Pěstitel Jan Solanský z Rožnova Sputniku řekl, že v těchto dnech má zásobu dešťové vody ve výši cca 12 kubíků, kterou nevyužívá pouze na zalévání úrody, ale i na mytí auta a dokonce i na splachování toalety.

„Je to velká zásoba vody. Letos nás zatím sucho nijak netrápilo ani neohrožovalo. Tak je tomu i dnes. Loni byly v republice velké problémy s vodou, ale nás se to netýkalo. Vody jsme měli dost," uvedl Jan Solanský.

Se svým kolegou souhlasí i Richard Strýček z Čadce, který se pustil do hodnocení výhod a nevýhod velkých pěstitelů. Menší pěstitelé si podle něj mohou se suchem lépe poradit, protože mohou využívat různé zásobárny dešťové vody a v nejhorším případě si dokáží pomoct i pitnou vodou.

„Jednotlivec může s dlouhodobým suchem bojovat jen do určité míry, protože svá „pole" může zavlažovat i pitnou vodou, pokud už nedokáže užitkovou vodu zachytávat. Velcí vývozci však problém sucha už sami vyřešit nedokážou, tady je potřeba nějaké komplexní a jednotné řešení, do kterých už by měl zasáhnout stát," uvádí Richard Strýček.

Podle něj sucha mohou úrodu poškodit maximálně o 65 %, muselo by však jít o opravdu pekelné sucho, ke kterému je naštěstí zatím daleko. Také v komentáři uvedl, že Slovensko je na tom s vodou poměrně dobře, záleží však také na oblasti.

„Slovensko je na tom dobře. Ale samozřejmě to záleží na kraji. Jižní Slovensko je na tom se zachytáváním vody hůře, sever Slovenska je zase proměnlivý. Připadá mi to jako v pralese, někdy období sucha střídá období deště," dodává na závěr Strýček.

A jak si se suchem poradit? Zahrádkáři a menší pěstitelé mohou využít státní dotace na nádrže na dešťovou vodu, o kterých promluvil i rožnovský Solanský.

„Běžně existují dotace na zásoby nebo nádrže na dešťovou vodu. U nových staveb se nádrže na vodu už běžně budují. Dešťová voda se dnes využívá hodně, hlavně teda na zalévání," dodal Jan.

Dnes si zahrádkáři i ostatní lidé od tepla odpočinou. Pěstitelé dnešní deště určitě přivítali s radostí, ale nelze usnout na vavřínech! Počasí je nevyzpytatelné a zásobovat se vodou je potřeba neustále. Už brzy se vrátí horké letní počasí.