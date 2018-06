„Tady Karla Gotta milují!“ Proč je v Rusku český slavík tak oblíbený?

Sputnik se zeptal Artjoma Višňakova, 17letého moderátora skupiny na populární ruské sociální sítí Vkontakte (vk.com) věnované tvorbě Karla Gotta, proč si v Rusku tolik váží a milují českého zpěváka nejen starší, ale také i mladí lidé.

Jak jste se rozhodl založit skupinu, která je věnována tvorbě českého zpěváka? Jak všechno začalo?

Skupinu založila Olga Dobrova, která mi nabídla, abych se stal moderátorem. Vkontakte je v Rusku populární sociální síť, proto bylo jasné, že se najdou lidé, kteří milují tvorbu Karla Gotta a kteří obdivují jeho hlas a písně. Navíc mám ještě kanál na Youtube, který je věnovaný zlatému slavíkovi.

Proč je podle vás Gott v Rusku natolik populární?

Karel Gott u nás za doby SSSR často hostoval (obzvláště v 70. — 80. letech). Bohužel teď v Rusku bývá málokdy.

Existují některé nahrávky z vystoupení Karla Gotta. Například Píseň roku (1978), Ranní pošta — Letadlo pilotuje Karel Gott (1984), Večerní melodie (1984), Film koncert (1984). Je také velké množství sovětských rozhovorů s Karlem v novinách a v televizních pořadech. Koncertuje v Rusku od roku 1962. Tady Karla Gotta milují, pamatují si ho a poslouchají jeho písně. Vždycky na něho čekáme, o čemž svědčí stále plné sály na jeho koncertech.

Jaké publikum má rádo hudbu Karla Gotta? Jsou to převážně starší lidé? Zajímá se o to mládež, co ve zpěvákově tvorbě může přitáhnout pozornost mladých?

Nehledě na to, že Karel Gott už má svůj věk (ale v duši je samozřejmě stále mlád), ho poslouchají různé skupiny lidí. Samozřejmě to nejsou jen lidé staršího věku, je tady také mládež. Je mi 17 let a jsem opravdu velkým fanouškem Karla Gotta. Podle mě jeho písně přitahují posluchače okouzlujícím a pěkným hlasem, nádhernými melodiemi a různými žánry. Je v nich něco, co posluchače láká i dnes. Jsem si jistý, že v Česku, Německu a na Slovensku jsou také mladí milovníci tvorby Gotta.

Poslouchal jste písně z nové desky Karla Gotta? Jak ji hodnotíte?

Ano, už jsem si několikrát poslechl nové album „Ta pravá" a dokonce jsem zveřejnil několik vlastních videí k písním z desky. Hlas Karla je stejně silný a krásný! Nové album se stalo skvělým dárkem pro všechny fanoušky. Nádherná deska s krásnými písněmi.

V čem podle vás spočívá zvláštnost Karla Gotta? Jak byste zhodnotil jeho talent, v čem tkví tajemství jeho popularity?

Zdá se mi, že Karel nemá žádné tajemství. Naopak je velmi otevřeny pro všechno nové a pro všechny lidé. Je to skvělý zpěvák a úžasný člověk, který je populární už několik desetiletí. Je energický a optimistický, díky jemu můžete sami začít zářit radostí, když posloucháte jeho písně, které vás mohou odtáhnout od problémů a přinést radost a potěšení.

Pro ženy je etalonem mužské krásy. Pro muže je dobrým příkladem toho, jak se chovat k ženám. Jsem velmi rád, že na světě je takový zpěvák jako Karel Gott. Češi i Slováci jsou šťastní, že ho mají. Jsem šťastný, že jsem se dozvěděl o tvorbě Karla Gotta a dobře se v ní vyznal, neomezoval jsem se jen hity. Je mi líto jen toho, že některé vystoupení (převážně z německých nahrávek) nebyly publikovány v dobré kvalitě. Mnohé nahrávky jsou schovány jen v archivech, hodně písní se dá poslouchat jen na gramodeskách.

Přejí Karlovi hodně zdraví, ať nás ještě dlouho těší svými písněmi.