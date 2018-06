Za zneuctění památníku Koněva zaplatí… čeští legionáři

Bergtun také ostře zkritizoval rozhodnutí radnice Prahy 6, na jehož základě budou na monumentu umístěny tabulky, které budou informovat o maršálově účasti v maďarských událostech roku 1956 a potlačení pražského jara v roce 1968. A co na tento nehezký příběh okolo památníku osvoboditeli Prahy říkají samotní čeští veteráni? Sputnik požádal o komentář předsedu Českého svazu bojovníků za svobodu Jaroslava Vodičku.

© Sputnik / Alexei Danichev Rusko vyjádřilo politování kvůli situaci s pomníkem Koněva Víte, můj názor je ten, že žádné dodatkové tabulky by se tam dávat neměly a historie by se měla posuzovat v době, kdy byla. A ne dopisovat nějaké tabulky a popisovat, co kdo a kdy udělal. A historie spočívá v tom, že 140 000 ruských vojáků padlo při osvobozování Československa. To je nesporný fakt! My jsme napsali protest starostovi Prahy 6 a já jsem s nimi jednal o tom, že se nám to, co se děje kolem památníku, nelíbí a že jsme proti tomu.

Co vám odpověděli?

Zatím neodpověděli vůbec nic. Ale když jsem se starostou mluvil, tak řekl, že ty tabulky mají schválené a že je tam dají.

Co si vůbec o této kauze myslíte? Jak to ovlivňuje vztahy Ruska a Česka?

To já nedokážu posoudit. Řekl bych, že to vztahy ovlivňuje negativně. Ale domnívám se, že Rusko chce odpovědět tím samým postojem. Dozvěděl jsem se, že na některých hřbitovech našich legionářů v Rusku také chtějí přidělat tabulky s uvedením toho, že v letech ruské občanské války bojovali proti Rusům a zabíjeli je. Má to být pomsta za zneuctění pomníku Koněva. Je to odpověď právě na české tabulky. Když mi chceme dát tabulky sem, tak oni dají tabulky na druhé straně.

A to je cesta do slepé uličky, že?

Ano, stoprocentně.

