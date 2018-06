Česká právnička: znásilnění muslimky není nic brutálního. Ježíš je symbolem

„Někteří politici lhali vždy, co je nyní možná nové, je to, že jsou přijímáni v těch nejvyšších politických patrech. Mluvím o prezidentovi, to tady dříve nebylo.“ Pro @RESPEKT_CZ Eliška Wagnerová, předsedkyně senátní komise pro Ústavu. https://t.co/xJg5EuL7WS pic.twitter.com/ps2Mri3Yam