Na rozdíl od zahraničních seriálů nemá stupidní humor. Česká dabérka o ruském seriálu

Sputnik s českou dabérkou Luckou Kušnírovou, jejímž hlasem mluví Máša, hovořil o problémech její práce a fenoménu tohoto animovaného filmu.

Proč je podle vás seriál Máša a medvěd tak populární? Líbí se nejen dětem, ale i dospělým lidem?

YouTube Animovaný seriál Máša a Medvěd předstihl na YouTube klip Adele

Já si myslím, že je tak populární, protože používá nadčasový humor. Vtipné momenty v seriálu často nejsou jenom pro děti, ale jsou dělané tak, aby oslovily i dospělé. Přirovnala bych to třeba k seriálu Jen počkej zajíci, to má podobnou tématiku a humor, a myslím si, že to taky mělo velký úspěch.

Je seriál u Čechů oblíbený?

Ano, u Čechů je velice oblíbený. Většina rodičů, které znám, mi říká, že jejich děti na Mášu a medvěda koukají a jsou z toho naprosto nadšené. Stejně tak to slýchám i u širší veřejnosti, nejen u svých známých. Ostatně v Česku se prodávají různé panenky Máši, tematické oblečení nebo doplňky pro děti, dokonce vznikla lední show Máša a medvěd, která, jak jsem slyšela, je u celých rodin populární.

Proč seriál, který je založen na ruském lidovém folkloru, přitahuje pozornost i cizinců?

Řekla bych, že je to právě tím humorem. Na rozdíl od jiných zahraničních seriálů nemá stupidní humor a to je na něm přitažlivé. Možná je to i tím, že je to pro cizince něco nového, co se běžně v jejich zemi nevyskytuje. Navíc grafickému zpracování roztomilé Máši se prostě nedá odolat. A ještě navrch má seriál nádherné písničky, které jsou propracované, chytlavé a osloví jak dítě, tak dospělého, i v zahraničí.

© Foto : Lucka Kušnírová Dabérka Lucka Kušnírová

Jak jste se dostala k dabování hlavní postavy, Máši?

Můj otec, Jozef Kušnír, je dabingový zvukař a režisér. Když dostal nabídku na zvučení Máši a medvěda, samozřejmě ji přijal. Seriál neznal, ale jakmile se na kousek podíval, hned se do něj zamiloval. Protože bylo třeba skloubit dabing i zpěv, navrhl, abych dabovala Mášu já a návrh byl schválen. Takže jsem se do toho pustila a už mi roli Máši nikdo neodpáře, alespoň pro mě to byla krásná práce, na kterou vždycky hezky vzpomínám.

Co je na vaší práci nejtěžší?

Asi úplně nejtěžší je, když je v seriálu nebo ve filmu nějaká písnička, tomu se musí obětovat daleko víc práce, aby to bylo perfektní. Jinak je to samozřejmě hlasová stylizace do té konkrétní postavy, každá se dělá jinak, animovanou postavičku budu dělat jiným hlasem i výrazem, než třeba dívku mého věku v hraném filmu. Co se týče seriálu Máša a medvěd, v něm jsem pokládala za nejtěžší písničky, protože nebyly vůbec jednoduché a vyžadovaly poměrně hodně času na přípravu i natáčení. Mášu v originále samozřejmě mluví mladší holčička, takže pro mě bylo hlasově náročné několik hodin udržet polohu Mášiného hlasu, jelikož mně bylo v době, kdy jsem s dabováním Máši začínala, patnáct.

Která z postav je vám nejvíce sympatická?

Máša je roztomilá nezbednice s velkýma krásnýma očima, takže tu nejde nemilovat. Ale koho jsem si ještě oblíbila, byla medvědice, líbí se mi, jak krásně ztvárňuje eleganci a jak se jí medvěd pořád snaží ulovit, to mi přijde komické.

Myslíte si, že máte něco společného s tím děvčátkem, které hovoří vaším hlasem? Jaký vztah k Máše máte?

Jak jsem psala, na práci na seriálu Máša a medvěd ráda vzpomínám. Když jsem pochopila, že je seriál opravdu populární jak ve světě, tak u nás, byla jsem ještě radši, že jsem mohla Mášu pro české děti nadabovat. Neřekla bych, že mám s Mášou něco společného, co se týče toho, jak je občas nezbedná. Já jsem byla docela hodné dítě, aspoň tedy myslím. Podobu ale vidím v tom, jaké má Máša občas nápady, co všechno si vymyslí, taková jsem taky byla a doufám, že ještě jsem, fantazii a kreativitu by si mělo rozvíjet každé dítě. Jinak je pro mě Máša holčička s velkým srdcem a celý seriál je pro mě příjemná vzpomínka na období mého dospívání.