Vedoucí generálního štábu ČR: Od roku 1938 jsme neměli schopnost ubránit sami sebe

Vedoucí generálního štábu Aleš Opata na Žofínském fóru oznámil, že česká armáda nemá velikost ani schopnosti na to, aby dokázala ubránit území republiky svými vlastními silami.

Podle nového náčelníka generálního štábu by měly malé armády (jako je ta česká) být univerzální a víceúčelové. Armáda by se také neměla úzce specializovat jedním směrem, ale mít flexibilně vybavené jednotky. Neměla by zůstat stranou ani výstavba nových jednotek v oblasti kybernetiky a informačních technologií. Oznámil, že narůst kapacit v této oblastí musí být dynamický a bude se týkat všech oblastí.

Jako hlavní problém vidí byrokracií a pomalý proces armádních výběrových řízení. Podle Opaty by se armáda měla „připravovat na válku a zabývat se realitou". S ním souhlasil i ministr obrany Lubomír Metnar.

„Zaměříme se na transparentní, rychlé a kvalitní proces vyzbrojovacích projektů," sdělil ministr.