Proč si MFF Karlovy Vary oblíbil Rusa Ivana Tverdovského

Tento mladý filmový režisér se pevně usadil v nejstarším evropském filmovém fóru. V roce 2014 jeho film Nápravná třída získala Hlavní cenu v soutěži K východu od Západu a následující rok už samotného Tverdovského pozvali jako člena poroty východoevropských filmů, která je velmi důležitá. V roce 2016 polofantastický film Tverdovského Zoologie získal zvláštní cenu poroty Karlovarského filmového festivalu. Nejnovější režisérův film Skokan se dostal do hlavní soutěže MFF-2018. Proč si Karlovarský filmový festival tak oblíbil Ivana Tverdovského, proč právě jemu věnují pozornost čeští filmoví kritici i publikum?

„Důvodů je několik," řekl Sputniku mnohonásobný člen poroty, filmový znalec Sergej Lavrenťjev. „Velké festivaly podle tradice „pěstují" režiséry. Vidí režisérovo nadání, sledují jeho tvorbu, snaží se získat jeho filmy. Kromě toho všechny filmy Tverdovského jsou provokativní, ale hovoří o důležitých problémech života ruské (ale nejen ruské!) společnosti. Autor nám nabízí svůj, občas překvapivý, pohled na tyto problémy."

Výrazné a svérázné filmy Ivana Tverdovského i přitahují, i rozčilují. Kritici mají mají vůči němu většinou námitky v duchu Stanislavského — „nevěřím". Za druhé mu vyčítají manipulaci diváckými emocemi. O čem natáčí Ivan Tverdovský své „provokativní" filmy, které měly takový úspěch v Karlových Varech i na mnoha mezinárodních festivalech?

Nápravná třída je drama o lásce dospívající invalidní dívky. Zoologie vypráví o tom, jak se lidé chovají k těm, kteří jim nejsou podobní (hrdinkou je žena s ocasem!) — zabývá se tématem politické korektnosti, ochrany práv menšin. A nakonec Skokan — film o chlapci Denisovi, který vyrostl v internátu. Nečekaně se na jeho horizontu objevuje matka, která bere Denise domů, on má poprvé v životě svůj vlastní pokoj a je v euforii. Je i práce, ale velmi specifická. Denis má dar od přírody — analgezii. Necítí bolest. Toho využívá jeho matka, která ho předhazuje banditům. Sám Ivan Tverdovský říká o myšlence filmu:

„Ve Skokanovi jsem se snažil pomocí kriminálního schématu zobrazit, co se děje v našich dnech: zločinnost, korupce a státní služby jsou tak těsně propleteny, že my sami už vidíme, jak nás to žere zevnitř, jak je moc silná a jak bezmocný je jeden malý člověk před ohromnou mašinou. Snažil jsem se vytvořit jakýsi hypotetický prostor, hypotetické město — protože pro mne je to nejen ruská historie. Korupce a bandité jsou všude, dokonce i v klidném Norsku."

V Karlových Varech bude mít tento film první zahraniční premiéru.

