Čeští vědci tvrdí, že za kolony může mozek řidiče. Ruský expert nesouhlasí

Za kolony může mozek řidiče, tvrdí vědci z ČVUT. Podle ruského experta na dopravní bezpečnost však je zúžení problému do jednoho faktoru zavádějící a ve skutečnosti je situace ovlivněna mnoha faktory. Kdo má pravdu?

Vědci z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské na ČVUT dospěli k závěru, že za kolony může mozek řidiče a způsob, jakým vyhodnocuje data. Poté co hustota provozu a rychlost aut dosahuje určité meze, je informací pro mozek už příliš a řidiči přestavují zvládat situaci, což způsobuje kolony. Podle vědců po vyloučení vlivu mozku na řidiče může být dosáhnuto masového přechodu na bezpilotní auta.

Sputnik se zeptal vedoucího experta analytického centra Probok.net Andreje Muchortikova, zda souhlasí s rozhodujícím vlivem mozku řidiče na vznik kolon.

„Nesouhlasím úplně se závěrem těchto vědců. Ve skutečnosti je situace ovlivněna mnoha faktory. Kolony jsou tvořeny pod vlivem množství příčin. Mohou to být úseky na silnici, špatné semafory, podmínky počasí, negramotná a nebezpečná organizace provozu atd. Mezi těmito důvody samozřejmě patří i faktory v chování člověka," řekl expert.

Podle analytika pokus zjednodušit problém do nějakého jednoho faktoru obvykle svědčí o krátkozrakosti nebo podvodu.

Na otázku, jestli přechod na bezpilotní auta pomůže vyloučit vliv mozku řidiče, Muchortikov odpověděl: „Vědci, kteří modelovali situaci bez řidičů, dospěli k závěru, že by bylo možné zrychlit provoz v důsledku automatizace provozu, ale pouze v komplexu velkého systému. To znamená, že když budou auta vzájemně komunikovat, když se budou auta interagovat se semafory, poté bude dosaženo maximálního účinku. To je důvod, proč příčinou dopravních kolon není jen mozek řidiče."

Expert také upozornil, že řidiči sice mohou být nahrazeni roboty, ale chodci nikoliv. Proto není možné úplně vyloučit faktor chování.