Vláda nemůže prakticky fungovat: Čeští politici hodnotí novou Babišovu vládu

Česká republika má vládu. Po devíti měsících od voleb se to narodilo. Sociální demokraté kývli na nabídku šéfa hnutí ANO Andreje Babiše a vytvořili opět koalici. Kývla i KSČM, která obě vládní strany bude jistit svými hlasy. Prezident Miloš Zeman bude mít roli hradního dozoru, aby Babiš s předsedou ČSSD Janem Hamáčkem neusnuli vavřínech.

První křest ohněm zažije koalice až 11. července při hlasování v Poslanecké sněmovně. Měla by to být rutinní záležitost. Ale i rutina může překvapit, jak to bylo v případě náhodného vyjádření nedůvěry Topolánkově vládě během českého předsednictví EU v roce 2009.

Koaliční vláda sama o sobě vypadá všelijak, jen ne stabilně. Už teď je vidět tření mezi koaličního partnery, tření mezi sociálními demokraty a prezidentem, na ministerstva přišli druhořadí lidé s různými škraloupy — jinými slovy, ve Strakově akademii sedí výbušný koktejl. Sotva lze s jistotou tvrdit, že vládní tým vedený Adrejem Babišem vydrží do řádných voleb.

Sputnik se obrátil na české politiky, aby zhodnotili šance předpoklady koaliční vlády. Respondentům jsme položili dvě totožné otázky:

Vydrží vláda ANO a ČSSD celé období do řádných voleb?

Kdo může v budoucnu potopit vládu? Andrej Babiš? ČSSD? Komunisté? A proč?

Pavel Němec, člen ČSSD a exposlanec ČSSD za Olomoucký kraj, advokát

Podle mého názoru je v zájmu českých občanů, aby zde po několika měsících nejistoty a politické krize vládla stabilní vláda, která bude pracovat pro občany a v jejich zájmu. Je zřejmé, že klíčovým je program vlády, tedy priority kabinetu ANO2011 a ČSSD, tolerovaného zřejmě KSČM. Ani jedna z těchto stran není zaměřena primárně proti lidem, tedy lze doufat, že vládní sestava ukáže, že pracovat umí a vydrží funkční po celé volební období až do řádných parlamentních voleb.

Podle mého názoru nemá Andrej Babiš důvod svoji vládu jakkoliv torpédovat. Je zvyklý pracovat a má návyky schopného manažera. Proč by ničil vlastní projekt, který vybudoval? Pokud jde o KSČM, patří mezi stálice české politické scény a je čitelná — mám za to, že politikům levicové strany, kterou KSČM je, jde také o potřeby občanů, že vnímají, co většinová česká společnost "těch dolních deset miliónů" potřebuje.

Jediným problémem, který může být pro současný vládní projekt limitní, je situace v ČSSD, její probíhající vnitřní krize, kdy na jedné straně stojí modernizované vedené strany, v čele s Janem Hamáčkem a Jiřím Zimolou, podporovaným autentickými sociálními demokraty Michalem Haškem, Zdeňkem Škromachem a jinými, na druhé straně však užší vedení strany, složené se zástupců krajských organizací, má mnohdy návyky blížící se nedemokratickým praktikám.

O tom ostatně svědčí řada soudních sporů, které jsem jako advokát vedl proti ČSSD v zájmu účelově vyloučených členů — kritiků poměrů ve straně — a kdy téměř ve všech případech soudy konstatovaly, že strana porušuje zákon a Stanovy. Doufám však, že různé kauzy typu Poche skončí, že se strana stabilizuje a že my sociální demokraté budeme zase pracovat v zájmu občanů a naší země. Tedy méně politikaření a více reálné politiky.

Zdeněk Štefek, zastupitel Středočeského kraje za KSČM, bývalý předseda Komunistického svazu mládeže

Zda vydrží, to je věc, zda bude ve sněmovně vůbec řádně podpořena a zda bude pak plnit sliby a závazky.

Pokus bude vláda plnit své sliby a podmínky KSCM, tak komunisté nebudou mít důvod ji potopit. Větší je šance, že se rozhádají mezi sebou.

Petr Krátký, předseda oblastního klubu SPD v Praze 9

Je těžké odpovědět na to, jestli současně sestavená vláda vydrží po celé volební období. V politice se nedá předem nic vyloučit ani potvrdit. Situace se mnohdy vyvíjí nečekaně a velmi rychle, mnohdy v řádu dnů i hodin.

Osobně si myslím, že vláda sestavená v tomto složení bez ohledu na výsledky voleb a vůli voličů nemůže prakticky fungovat. Bude to vláda velmi nestabilní a kontroverzní. ČSSD ani ANO nejde zřejmě o naplňování programu ale jen o upevňování moci a vlivu. Obě strany se v tomto ohledu potřebují ale zároveň se vůči sobě silně vymezují. Volič je až na druhém místě. Jde o to, kam tuto hru nechají její aktéři až zajít a jakou budou mít pro ni podporu uvnitř stran. V tomto má evidentně výhodu Andrej Babiš

Potopit vládu může z účastníků kdokoliv. Je to otázka dalších vyjednávání o samotném fungování a činnosti vlády v návaznosti na obsazení důležitých ministerských postů. Tato vyjednávání očekávám jako dramatická. My v SPD nestojíme o takto nestabilní, těžko fungující vládu.

Hnutí SPD nabízelo ANO podporu vlády odborníků na základě programové dohody, která by spočívala v prosazování programu SPD. To je to, co naši voliči požadují. Hodně tedy mohou ovlivnit i samotní voliči a průzkumy preferencí před komunálními volbami a volby samotné, které máme za rohem. Myslím, že dnes lidé mnohem více než kdy jindy vnímají současnou politiku a všímají si mocenských her a toho, jak pro ně politici skutečně pracuji a nebo nepracují! Jestli plní jejich vůli, hájí jejich zájmy a naplňují volební sliby. A my v SPD to jedině vítáme!

