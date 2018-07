EU je horší než komunismus! Češi o novém průzkumu

Agentura STEM opět provedla průzkum, jehož cílem bylo zjištění, kolik Čechů by letos podpořilo vstup do Evropské unie. Z tohoto průzkumu vyplnulo, že se vnímání českého členství v unii po letech krize opět zlepšilo. Nakonec by 53 % voličů hlasovalo pro vstup do EU.