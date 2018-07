Já jim fandil, až nemám hlasivky. Češi jsou unavení protiruskou propagandou

Většina českých fotbalových fanoušků se radovala z vítězství Ruska a fandila ruské reprezentaci. Komentáře některých uživatelů sociálních sítí se však silně liší, pletou do sportu politiku a už to nevypadá překvapivě. Podívejme se na ten rozdíl.

Uživatel Josef Bartoň už předvídá, jaká budou vysvětlení vítězství Ruska. Je vidět, jak jsou lidé unaveni protiruskou hysterií, už je to nebaví.

„Rusko-Španělsko 1:1, na penalty 4:3. Tipuju, že zítra se dozvíme, že za těsný postup RF může PUTIN, který to v temném zákoutí ukecal se Španěly. A to tak rafinovaně (je to přece kágébák, že jo), že Španělé ani nedali žádný gól — Rusové si sami museli dát vlastňák, aby všechny zmátli a aby to bylo dramatičtější."

Lukáš Eduard Nosek s ním souhlasí. A podělil se svými emocemi ohledně zápasu a tím, že fandil Rusům.

„Josefe, přesně tak, já jim fandil jako tur….je to pořádající země a hlavně ti Španělé předvedli 900 přihrávek a 3 střely:-D…po poslední penaltě jsem řval….až nemám hlasivky."

Uživatel Kučera Viktor‏ @kucera přímo napsal, že ho dráždí obraz Ruska, který navazují česká media a je pobouřen stálým mícháním politiky do sportu.

Četl jsem pár názorů na Idnes typu, jak hladovějící,zle a zaostalé Rusko porazilo Španělsko. Někteří si tu politiku prostě neodpustí míchat do každé události. — Kučera Viktor (@kucera_v) 1. července 2018

​Mnozí uživatelé byli upřímně rádi a fandili Rusku. Pro mnohé to bylo příjemné překvapení.

​

​

S jednou střelou na bránu postoupit přes Španělsko je zázrak. Dnešní zápas je důkazem, že není důvod obávat se kvalifikace o Ligu mistrů. Gratulace do Ruska. ESPRUS #WorldCup — Jiří Vrba (@VRonskiJ1892) 1. července 2018

​Podle uživatelky Karoliny bylo jásání slyšet ze všech ulic.

Jsem vyšla z jídelny se na chvíli podivat na recepci na fotbal, když najednou Rusko vyhrálo, a tak teď ze všech ulic poslouchám, jak lidi jásají — Каролина🎀 (@callmecarollina) 1. července 2018

​Ale málokdy mají všichni stejný názor. Zatímco se jedni radují, druzí nejsou spokojeni, ale zřejmě je nezajímá mistrovství světa v Rusku, ale politické předpojatosti.

Třeba český politický komentátor, publicista a lobbista Jakub Janda ještě před zápasem vyjádřil svou pozici.

Do toho se připojil i český spisovatel Jan Žáček, který označil Čechy, kteří fandili Rusku, za debily.

Je zajímavé, čím si to Češi zasloužili, aby byli tak nazýváni. Ale dokonce se dá říct, že nehledě na některé výtky je pozitivních a radostných blahopřání mnohem více. A Češi už pochopili a nejsou překvapeni současnou tendencí, jakou je negativní vztah k Rusku a míchání politiky do všech sfér života.