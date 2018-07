Česká ekonomka: Německo je nečekaný zdroj fake news

Označila tento příběh za fake news, který nečekaně vypustilo Německo.

„Tímto se ovšem migračně-integrační krize dostává na úplně nový level. Dosud fake news sice vypouštěl kdekdo, ale zrovna Německo to tedy úplně typicky nebylo," napsala Šichtařova na své stránce na Facebooku.

Dále ekonomka podotkla, že je stále více vidět čára, která rozděluje západní a střední Evropu.

„Čím dál víc se rýsuje dělicí čára ‚západní‘ vs. ‚střední‘ Evropa. Nějak logicky, historicky i geograficky by k ní mělo patřit i Rakousko, jenomže to na to ještě nepřišlo a pořád se cítí poněkud nadřazeně," uvádí Šichtařová.

Ale to není všechno, ekonomka s pohledem na současnou politickou situaci spojenou s migrační krizí si také tipla, co bude s Evropou za 50 let.

„Každopádně kdybych si měla tipnout, co bude za 50 let, tipla bych si na něco jako Západoevropskou komunistickou unii & Rakousko-Uhersko-Polsko & Balkánský chalífát," shrnula Šichtařova.

V sobotu se objevila zpráva od agentury DPA, že německá kancléřka Angela Merkelová získala od 14 zemí, včetně Česka, příslib dohody o navrácení migrantů z Německa do toho státu Evropské unie, kde byli zaregistrováni. Na což český premiér Andrej Babiš prohlásil, že se žádné jednání s Německem v této věci nekonalo a že česká vláda by se k takové dohodě nepřipojila. Později v rozhovoru pro ZDF Merkelová řekla, že došlo k nedorozumění a mělo jít o případná jednání, ale ne o dohodu.