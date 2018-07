Z absence vysvětlivek u Koněvovy sochy obvinili ruskou ambasádu

Na stránce Neoficiální Praha 6 na Facebooku se pobouřili, že cedulky u sochy dosud nejsou a nebudou instalované kvůli ruské ambasádě.

Místostarosta Prahy 6 Jan Lacina však říká, že cedulky budou, jenom později.

„Ten proces se nám malinko zdržel. Máme v tom skluz, ale všechno běží. Diskutovalo se ještě o materiálu, jestli mají být cedulky z bronzu. Není to záměr, je to jen zdržené a myslím, že to vyjde do srpna," cituje Lacinu Idnes.cz. Podle něj zastavení je kvůli tomu, že se socha v současné době opravuje, probíhá povrchová úprava a také úprava mramoru v okolí sochy.

V listopadu zastupitelstvo Prahy 6 rozhodlo o umístění desek s českým a také ruským a anglickým textem u pomníku.

Proti naplánovaným deskám u sochy však vystoupili velvyslanci Ruska , Běloruska, Kazachstánu, Ázerbájdžánu a Arménie z důvodu, aby byl původní zevnějšek památníku zachován.

„Natolik zásadní otázky státní politiky nemůžou být ponechány orgánům místní samosprávy. Počítáme s porozuměním a podporou v otázce zachování pomníku I. S. Koněva v původní podobě," napsali velvyslanci v dopise tehdejšímu ministru zahraničí Martinu Stropnickému (ANO). Ten ale jejich žádost odmítl s tím, že se nemůže vměšovat do záležitostí městské části.

Pomník maršála Koněva v Praze 6 se již nejednou objevoval v titulcích zpráv. V květnu letošního roku, v Den vítězství, vandalové polili sochu maršála barvou, což také nebylo poprvé.