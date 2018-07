„Vám to ještě nedocvaklo, protože Babiš.“ Češi se opět pohádali kvůli migraci

Pane premiére @AndrejBabis, Vám to pořád nedochází. Než IT a GR utěsní Vaši vysněnou Pevnost Evropa, tak mnohem dříve tu budou hraniční kontroly na DE a AT hranicích, fronty pro lidi i český export.

To hlavně znamená dohoda Merkel-Seehofer. A to není v českém národním zájmu.🙈 https://t.co/Ym975fw9vZ