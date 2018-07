Český novinář amerického původu Erik Best se přidal do komentování situace, která se v poslední době děje okolo českého premiéra Andreje Babiše. Svůj názor vyjádřil na Facebooku.

Erik Best ve svém příspěvku porovnal to, proč Američané tolerují Donalda Trumpa, údajně je to hlavně kvůli tomu, že americká ekonomika funguje. Tento názor vyjádřil americký politický bavič Bill Maher. Best se tak ve svém příspěvku ptá, jestli tolerance Babiše má stejný důvod?

Andrej Babiš se svoji vládou předstoupí před Poslaneckou sněmovnu 11. července, pevně věří, že důvěru získá.