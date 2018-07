Zakladatel úřadu pro vyšetřování zločinů StB: média agitují jako před listopadem 1989

„Například jak jsem nedávno v Českém rozhlase od jedné redaktorky slyšel, že přece nikdy nebudeme pochybovat o Evropské unii a NATO. Tohle jsem slýchal před listopadem 1989. Také jsme nesměli pochybovat o Sovětském svazu a Varšavské smlouvě," odpověděl Novotný na otázku, co ho vedlo k myšlence založit Asociaci nezávislých médií a dodal, že Asociace vznikla, aby hájila prostor médií, která „nejsou závislá na mainstreamu".

Novotný následně vyzval k obraně demokracie a svobodného názoru ve stylu Voltaira (Nesouhlasím s tím, co říkáte, ale až do smrti budu hájit vaše právo to říkat — Voltaire).

„V rozhlase i v České televizi jsem slyšel, že existuje pouze liberální demokracie. Já se ptám, proč liberální? Stačí snad demokracie… A byl bych rád, pokud by se hájila právě ta demokracie, ve které je voltairovsky hájeno slovo druhého, i když je nám velmi nepříjemné, a abychom se za něho i tak trochu poprali," myslí si.

Média v současnosti nejsou, podle názoru Novotného, schopná ukazovat na problémy. Fakt, že mainstreamová média vynechávají některá témata, označil za „největší hřích".

„Média dnes nejsou schopna pojmenovat problém. Dokonce bych řekl, že největším hříchem a chybou je, že vynechávají témata, že se v mainstreamu nesmí některé věci objevit," prohlásil.

„Dokonce se jde do ofenzivy. To znamená, že zde máme všelijaké neziskové politické organizace, které se snaží zatnout tipec těm, kteří se pokouší to prázdno vyplnit a věci pojmenovávat," řekl Novotný v rozhovoru pro Svobodné universum.

Na prosbu moderátorky, aby ohodnotil na stupnici 1 (nejhorší) až 10 (nejlepší) úroveň svobody slova v České republice, Novotný řekl: „To je velice subjektivní. Řekněme 5 a možná, že už se dostáváme pod ní."