Na jaře loňského roku Litva v rámci vojenské pomoci Ukrajině dodala zbraně, později však vyšlo najevo, že šlo o starou a odepsanou techniku, kterou už Litva nepotřebovala.

Proč se Ukrajina smiřuje s tím, že z ní Západ dělá skladiště zastaralé vojenské techniky, přičemž šetří na jeho likvidaci? Proč s tím souhlasí?

„Nejjednodušší odpověď zní následovně. Lidé, kteří přijímají taková rozhodnutí, se tváří, že chtějí pomoct se zvýšením obranyschopnosti státu, ale jak je vidět, je to ve skutečnosti všechno jinak," řekl Sputniku ředitel Kyjevského centra politických studií a konfliktologie Michail Pogrebinskij.

Pogrebinskij: Vůbec nevylučuji, že tady hrají roli důležité obchodní zájmy a také momenty otevřeného PR vlády. Je důležité hlasitě oznámit, že Západ podává pomocnou ruku, zrovna Česká republika nám dodala svoji vojenskou techniku. Jedním slovem řečeno, podle mého je veškerá tato vojenská pomoc Západu jen PR zamíchané do něčích obchodních zájmů. Ukrajinská vláda vychází z jednoduchého předpokladu — my prodáme tuto informaci společnosti, která je otevřená válce proti DLR a LLR, ale to, co je to za techniku a jestli ji vůbec potřebujeme, už moc šířit nebudeme.

Zdá se, že zastaralé české houfnice dodané z České republiky společností EXCALIBUR ARMY spol. s.r.o. Šepetovskému závodu budou nějak opraveny, zprovozněny.

Samozřejmě, je dobré, že pracovníci závodu získají objednávku, protože jinak by byli úplně bez práce a výplaty. Je pravda, že tato technika nejde zmodernizovat, lze ji pouze opravit. Vždyť houfnice je takový typ dělostřelecké zbraně, který je určen hlavně ke střelbě ze skrytých palebných pozic mimo přímou viditelnost cíle. Střílejí těžké granáty na velké vzdálenosti. Houfnice patří do vojenského dělostřelectva a jsou používané při útoku.

Český velvyslanec na Ukrajině Radek Matula v rozhovoru pro Evropskou pravdu uvedl, že spolupráce ministerstev obrany je zaměřena na takové oblasti, jako je příprava a výcvik specialistů, výměna zkušeností v různých vojenských sférách. Také všechny ubezpečil, že po zrušení omezení dodávek vojenské techniky Ukrajině se tento export z Česka stane standardní procedurou. Znamená to, že Ukrajina bude z Prahy pravidelně dostávat odpad?

