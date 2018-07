Čeští vojáci spíš přežijí v Africe, než v Krkonoších. A může za to NATO

Co by se stalo, kdyby Severoatlantická aliance přestala existovat? České zájmy by to nepoškodilo, sdělil Sputniku renomovaný expert.

Jaký dojem zanechal letošní bruselský summit Severoatlantické aliance? S NATO to jde z kopce. Americký prezident Donald Trump stupňuje požadavky na evropské státy. Evropané by snad nejraději prostořekého amerického lídra vykázali za dveře. Euro-atlantická jednota je ta tam. Jen na té ruské hrozbě se všichni více méně shodnou.

Eroze Severoatlantické aliance je zřetelně vidět. Co by se stalo, kdyby Česko vypadlo z Aliance? Sputnik se na to zeptal renomovaného experta, bývalého policejního rady Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie Policejního prezídia ČR a kandidáta za stranu Rozumní do Magistrátu hl.m. Prahy Pavla Opla.

Letošní summit NATO se podle očekávání odehrál v atmosféře napětí mezi USA a Evropou. Co si o tom myslíte?

Předvolební rétorika kandidáta na amerického prezidenta Trumpa nepochybně vzbudila veliká očekávání, protože se zdálo, že USA pod tímto prezidentem konečně normalizuje stav s Ruskem a zastaví americké vojenské aktivity a agresi po celém světě. Očekávání bohužel zůstávají nenaplněna a je lhostejné, zda-li za to může sám prezident, či jeho okolí. Výsledek je jasný.

USA aktuálně tlačí na členské státy NATO, aby dávaly na zbrojení dokonce 4 % HDP, což těžko má vést k vojenskému zklidnění situace. A tlačí nejvíce na členské státy EU a je jasně slyšet výhrůžka, že pokud EU razantně nenavýší své rozpočty na armádu, tak USA již nebudou garantem ochrany našeho kontinentu.

Není mi jasné, před kým by nás měli bránit. Rusko to v současné době určitě není a vůči nikomu jinému se NATO zásadně negativně nevymezuje.

Je žalostné, že drtivá většina armád zemí Evropy má natolik rozvrácenou armádu, že není schopna zaručit vnější bezpečnost svých obyvatel.

Naše země je na tom naprosto katastrofálně a všichni vládní a vojenští činitelé, kteří tento stav během 29 let od roku 1989 zavinili, by měli být hnáni k osobní zodpovědnosti.

Americký prezident Donald Trump o NATO hovoří s despektem a využívá ho jako klacek k dráždění evropských mocností. Nepodepíše se to na samotné instituci?

Mám obavu, že ze strany prezidenta Trumpa jde pouze o rétorické cvičení. "America First" — to je mimo jiné i prodej všemožných zbraní a zbraňových systémů. Jeho výzva k navýšení rozpočtů na obranu na 4 % mluví jasně. NATO má dělat dál, co dělá, ale financovat ta dobrodružství mají ve větším měřítku ostatní členské země. Včetně nasazení vojáků za zájmy NATO — tedy USA.

Pokud by Spojené státy v budoucnu opustily Severoatlantickou alianci, mělo by pro Česko smysl v NATO zůstávat?

Nevěřím tomu, že by Spojené státy NATO opustily. Jim jde pouze o to, aby oni platily méně a ostatní více a řeči kolem jsou pouze nátlakem.

© Sputnik . Vladimír Franta Před čím Varšavská smlouva neochránila Česko? Protestní akce proti NATO v Praze (VIDEO)

Naše země by NATO měla opustit každopádně. Jsme pouze vtahováni do konfliktů, kde nemáme co pohledávat. Za obrovské peníze kupujeme techniku do afgánských pouští, místo na šumavská blata a naši vojáci spíš přežijí v Africe, než v Krkonoších.

Tím nechci v žádném případě špinit naše vojáky, srdcaře, ale obviňuji nejvyšší vojenské a politické vedení.

Co by případný rozpad Aliance znamenal pro Česko?

Věřím, že nic. Leda, že by nás opět chtělo obsadit Německo s Francií, aby nám sem proti naší vůli vnutili nechtěné migranty. I když k těmto snahám dochází i nyní, kdy jsme spojenci a naši politici jim v tom pomáhají. To je doslova obludné.

Buďme neutrální, mějme dobré a korektní vztahy se všemi zeměmi sousedními i vzdálenými a budujme armádu jak personálně, tak technicky vybavenou tak, aby mohla úspěšně chránit naši zem a naše obyvatele na našem území či v nejbližším zeměpisném okolí a ne v Africe či Asii. A tomu samozřejmě přizpůsobme i odpovídající výcvik a společná mezinárodní cvičení.

Máme se jak bránit před případnými hrozbami a územními nároky sousedů?

Samozřejmě. Vždy a proti komukoliv. To je povinností každého obyvatele naší republiky.

Aktuálně čelíme velkým hrozbám ve vztahu ke katastrofální situaci s migrací, které se k nám snaží exportovat Německo s Francií s pár dalšími státy, které jsou za současný tragický stav zodpovědné. A bohužel vidíme, že naše politická reprezentace svými kroky zásadně poškozuje naše zájmy a ještě má tu drzost lidem tvrdit, že je protiimigračně naladěna. Tragické je, že je lidé stále dokola volí.

Jako bývalý příslušník pohraniční policie, policejní rada Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie Policejního prezídia ČR a policejní rada Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu služby kriminální policie a vyšetřování Policie ČR moc dobře vím, co by bylo potřeba.

Jde o opatření, rychlá, účinná, nejde o velké peníze, ale jde o to chtít. K tomu je potřeba jasné politické rozhodnutí, které naše současná vládní garnitura a tradiční strany odmítá. Pokud se tento přístup nezmění, bude s naší zemí zle.

Zásadní pro bezpečnost země je úzká součinnost resortů obrany, vnitra a zahraničních věcí, kteří budou ve shodě realizovat odpovídající opatření jak legislativní, tak interní. Toto naprosto chybí, respektive není politická vůle postupovat ve prospěch naší země.

Znám řadu skvělých lidí z resortů obrany i zahraničních věcích, se kterými bych (jako ministr vnitra) tyto kroky jak politicky, tak odborně dokázal realizovat.

