Udženija: KSČM si chce v Česku vytvořit takový model, jaký je dnes v Číně

Poslankyně vyčítá Babišovi, že v roce 2017 v jednom rozhovoru novinářům řekl, že do vlády nikdy nepůjde s komunisty, ale více jak 8 měsíců po volbách, máme vládu s velkým vlivem komunistů na celou vládu a strategické podniky a zájmy ČR.

„Pravda je taková, že to Andrej Babiš s komunisty chystal od začátku. Bůhví jak dlouho. Podle mě nikdy neuvažoval o jiném modelu," píše Udženija v komentáři pro info.cz

Podle poslankyně si chce KSČM v Česku vytvořit takový model, jaký je dnes v Číně.

„Státní kapitalismus okořeněný diktaturou řízenou bolševiky. Konečně už chápeme Zemanova slova o „stabilizaci společnosti podle čínského vzoru"? Ne, to není apríl, to není žert, to není kampaň ani konspirace. To je brutální realita. Části společnosti je to, zdá se, jedno," postěžovala si.