V Praze se zřítila zeď domu na ukrajinské dělníky

V centru Prahy tři ukrajinští dělníci nelegálně prováděli opravu domu. Najednou se budova zřítila a stěna domu přimáčkla dělníky.

Zraněni byli dva obyvatelé Chustovského okresu a jeden obyvatel Vinogradova.

Právě ten poslední, nejmladší muž, který poprvé vyjel za výdělkem do zahraničí, utrpěl nejtěžší zranění. Záchranáři vytáhli jeho tělo ze zříceniny. S poraněnou páteří byl hospitalizován v těžkém stavu. Lékaři ho přivedli do umělého kómatu a převezli do Ústřední vojenské nemocnice. Další dva poškozené čeká vyhoštění z České republiky.