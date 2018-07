Hnutí Žít Brno chce pozvat migranty, to se nelíbí ani politikům, ani uživatelům Facebook

Čeští politici a uživatelé sociálních sítí se vrhli s kritikou na hnutí Žít Brno kvůli jejich dnešní kontroverzní iniciativě přijímat migranty. Hnutí Žít Brno chce prosadit přijetí pár desítek migrantů z Itálie. Organizace o to požádala Babišovu vládu a italskou stranu.

V hnutí to považují za přátelské gesto, které by bylo prospěšné pro image České republiky. Premiér Babiš přijetí migrantů odmítl. Italský protějšek Conte mu poslal dopis, ve kterém ho zve na návštěvu Itálie. Premiéři se domluvili na setkání.

Mnozí politici už označili iniciativu hnutí Žít Brno za nevhodnou.

Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček srovnal iniciativu hnutí Žít Brno s pozváním vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968.

Se zvacími dopisy už máme neblahou zkušenost. Zrovna je to 50 let. A k tomuto výročí připravuje Žít Brno…zvací dopis! — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 19 июля 2018 г.

Skoro všichni politici se vyjádřili k této situaci velmi skepticky.

„Od Žít Brno je to nerozvážné teatrální gesto, které skutečnou pomoc potřebným jedině zkomplikuje. Integraci a pomoc je potřeba poctivě a realisticky připravovat a projednat. To se v případě plánu Žít Brno neděje," řekl náměstek primátora Martin Ander (SZ).

Primátor Petr Vokřál (ANO) si myslí, že situaci musí zhodnotit vláda. „ Pokud chtějí psát italskému premiérovi, ať mu napíšou, ale my se teď nechceme plést do vyjednávání premiérů," řekl Vokřál.

Stejný názor mají i lidovci. „Otázka azylového řízení a migrace je věcí zákona a vlády, ne měst," sdělil primátorův náměstek Petr Hladík.

Uvedl, že je to věcí mezinárodní úrovně. „Je to předčasné a přijde mi to jako snaha se zavděčit, jako volební téma," řekl Náměstek Jaroslav Kacer (TOP 09).

Stranou nezůstali ani uživatelé Facebooku, kterým se inciativa hnutí Žít Brno také nelíbila.

„A jak je tam asi udržíš, Hollane? Sebereš peníze důchodcům a dáš migrantům na dávkách 3x tolik než jim, aby neutekli do Německa? Dáš jim za naše peníze luxusní byty, aby nebrečeli, že žijí jak v kravíně, a neutekli do Německa? Dovezeš jim sem veškeré údajné příbuzenstvo, aby za nimi neutekli do Německa?

Já se vsadím, že za tímto tvým "skvělým" nápadem je nějaká další dotace, jejíž část bys moc rád viděl ve své kapse, " komentoval zprávu uživatel Petr Pokorný.

„V Praze bijeme migranty, protože tam nemáme Žít Brno, říkají to o nás i Nizozemci, " připomínal Jiří Netesal dnešní kontroverzní projev nizozemského ministra diplomacie.

Uživatelé Facebooku nejčastěji psali, aby členové hnutí Žít Brno ubytovali a integrovali migranty ve svých rodinách:

„Jistě dopis obsahuje, že je bude přijímat Žít Brno do svých vlastních rodin a budou je na své náklady integrovat do života. Pak by jistě jejich výzva měla smysl. Jinak se jedná pouze o populistické předvolební gesto…", myslí si Pavel Veselý z Prahy.

„Tak si je vezměte k sobě domu", psal Radek Vachta.

„Doufám že si je chtěj nastěhovat do svých bytů a nebudou od státu chtít ani korunu na pomoc", projevil solidaritu s ostatními komentátory uživatel Kuba Rehak.

„A co poslat Zit Brno zit do Afriky?, " podíval se na situaci z jiného úhlu pan Aleš Javůrek

„Brno už díky nim nejde víc doku***t tak brousí v mezinárodních vodách," krátce a výstižně popsal celou situaci uživatel René Bobrovský.



Česká republika dlouhodobě odmítá přerozdělování migrantů mířících do Evropy z islámských zemí. Babiš o víkendu odmítl italskou žádost o pomoc se 450 migranty. Conte ho pozval do Itálie, aby o migraci jednali. Babiš je ochotný s ním mluvit, chce mu vysvětlit český postoj k problému přistěhovalců. Termín schůzky zatím zvolen nebyl.