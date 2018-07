Rudé antiprezidentské trencle vstaly z mrtvých. V mlhavém Albionu září Zemanovi navzdory!

„Red Gallery je ctí představit svou poslední intervenci do veřejného prostoru," uvádí institutce, která v londýnské čtvrti Shoreditch vydržela osm let. Její poslední projekt měl podpořit českou avantgardu.

Co to všechno znamená? Trenky vstaly z popela a září rudě z Londýna? Sputnik se ptá kurátora Red Gallery v Londýně Jaroslava Krampola, který je Čech.

Trenky jsem považoval za mrtvou věc. Spíš jsem byl zvědavý, s čím přijdou kluci ze Ztohoven dál. Kreativci by se měli ve své tvorbě posunovat. Když už ale jejich umělecký artefakt pohltily letos v Zahradách Lumbeho na Pražském hradě plameny, řekl jsem si, že by si kluci ze Ztohoven — s nimiž spolupracuji — zasloužili, aby byly trenky opět vystaveny. Tak se stalo. Visí na fasádě Red Gallery v Londýně.

Pokud trenky na rozkaz prezidenta sežehl oheň — a Zeman vše pojal teatrálně — nelze to spíše chápat jako originální extenzi uměleckého symbolu? Opravdu v tom vidíte jednostranný akt osobní pomsty?

Prezidentův briefing určitě uhradili daňoví poplatníci. Byl to agresivní čin. Byl to projev možná osobní, možná státnické arogance. Arogantní bylo rozhodně to, že Zeman ani nezmínil jména autorů, kteří červené trenky stvořili a jejichž dílo podlehlo zničení. Motivem pro londýnské vyvěšení trenek je ale také to, že Red Gallery (creative industries) se má stát hotelem. Developeři nám v mezičase umožnili nemovitost užívat jako galerii. Trenky přišly včas, vyplní časoprostor, než budova nabyde jiné funkce. Přesněji řečeno: budova bude zbourána a developeři na dotyčném místě zrealizují zcela jiný objekt. Přesto se podařilo, že Galerie spravovala své dispozice po dobu 8 let. Vystavovali jsme tu třeba současné umělce Jakuba Matušku, Jakuba Polanku atd.

Přenášení státních symbolů, jejich ničení je v mnohých zemí světa kvalifikováno jako trestný čin. Chápu, že umění nemůže být „stranou mírného pokroku v mezích zákona", ale přece jen — jsou jisté hranice, ne?

To je věc názoru. Skupina Ztohoven zdůvodnila, proč tam ty trenky vyvěsila, proč standartu sundala. Skrz tento akt chce zpochybnit funkci prezidenta. Z občanskoprávního hlediska se na to dá dívat jako na trestný čin. Netvrdím, že to trestný čin není. Ale lidé jsou jednou naštvaní… Svůj čin skupina se mnou nekonzultovala. Nemusím souhlasit s formou, jak byl čin proveden. Souhlasím s obsahem sdělení.

Kdyby se podobná akce „nesouhlasu" seběhla ve Velké Británii; jak by to řešily úřady zde?

V Británii by se aktivista tak blízko ke stáním symbolům nedostal. Buď tu stát funguje lépe či jsou jeho symboly zabezpečenější. Zde je spousta politických protestů, lidi se vyjadřují nahlas, říkají, co si myslí. Je to jeden z důvodů, proč jsem se rozhodl dílo využít. Názory musejí být slyšet a vidět.

V Británii funguje stát? Podívejte se, jak se obvinilo Rusko z otrávení Skripalových, dodnes nebylo zodpovězeno, rukama kterého konkrétně pachatele se tak mělo stát. Není ani jasné, čeho by tím Rusko dosáhlo, tedy chybí dokonce motiv. Doslova: pro nedostatek důkazů Británie vyhostila ruské diplomaty. Absurdní? Realita! Dokonalá ukázka ctění principu presumpce viny.

Zřejmě tu jde o zneužití britské diplomacie. Šlo o demonstraci vyjádření postoje vůči Rusku. Špinavé triky používá každý. Je otázka, zda zůstat za těchto okolností apolitický a starat se například sám o svou rodinu. Nakonec nevíte, čemu máte věřit. Žijeme v éře dezinformací…

Slyšel jste, co řekl o dezinformacích Boris Johnson, nyní již bývalý ministr zahraničních věcí Velké Británie? Jedná se o jeho teorii, jak vyrábět a s úspěchem prosazovat tzv. „fake news"…

Co přesně řekl?

Cituji heslo z Wikipedie známé jako „Dead Cat Strategy":

„There is one thing that is absolutely certain about throwing a dead cat on the dining room table — and I don't mean that people will be outraged, alarmed, disgusted. That is true, but irrelevant. The key point is that everyone will shout, ‘Jeez, mate, there's a dead cat on the table!' In other words, they will be talking about the dead cat — the thing you want them to talk about — and they will not be talking about the issue that has been causing you so much grief"

„Když hodíte mrtvou kočku na jídelní stůl, můžete si být jisti jednou věcí; nemám zde na mysli to, že tím přítomné urazíte, znepokojíte či otrávíte. To vše se jistě stane, ale celkově to není důležité. Zásadní je zde to, že každý hned začne ječet:,Kruci, kámo, mrtvá kočka na stole!' Jinými slovy, lidi si hned začnou sdělovat o mrtvé kočce — budou si myslet, že o to vám jde, aby se o ní hovořilo — avšak ten pravý problém, který vám už nějakou dobu působí bolení hlavy, zůstane bez povšimnutí."

O této teorii jsem neslyšel… Když jste se ptal na červené trenýrky. Proč zrovna červené trenýrky? Musím zopakovat, že nejsem členem Ztohoven. Pro mě jsou trenýrky symbol tak trošku špatně střiženého útlaku. Značně mě udivil zájem v českých médiích, byl pro mě překvapující.

Přidaná umělecká hodnota trenek? Žádnou tam nevidím. Je to opravdu čistě zlidovělý symbol. Skupina Ztohoven jsou art aktivisté, umělečtí aktivisté. Umělecký přesah se přesto někde najít dá. Jednotliví členové skupiny se do svých individuálních výtvorů snaží vkládat estetiku, zejména pak již mimo skupinu. Každý z nich má umělecký život i sám za sebe. Trenky nejsou plnohodnotným uměleckým dílem. Je to politický symbol, je to objekt vyjádření politické nevole.

Nicméně: Nemyslím si, že umění má být politické. Můj názor je, že umění (umělecké dílo) by mělo mít silný příběh. Samozřejmě, když se skloubí silný příběh a kvalitně provedené dílo, finální výsledek má hlubší dopad. Hranice žánru a estetická kritéria už v dnešní době takřka neexistuji.

Není vyjádření politické nevole spíše otázkou volební kultury? Miloše Zemana zvolili na post prezidenta ČR lidé ve svobodných, dokonce přímých volbách. Neriskuje Ztohoven, že věc neinterpretuje správně? Co když svým činem její členové urazili voliče Zemana? Těch byla tentokrát většina. To by pak neplatilo polistopadové heslo „nejsme jako oni"…

Jsme obklopeni mediálními dezinformacemi. Politici vlastní média. Věci neinterpretuje správně Zeman.

Které noviny vlastní Miloš Zeman?

Mně se především nelíbí veřejné vystupování Zemana. Nakonec není vždy zřejmé, komu co doopravdy ve finále patří, a co ne? Zeman uráží národ, rozděluje společnost. Já to nechápu. Pro mě je to člověk, který dosáhl maxima. Obrodil sociální demokracii v Česku. Byl hrozně dlouho v úspěšné opozici. Stal se premiérem a prezidentem. Proč má v sobě nyní hořkost? Není tmelem společnosti. Proč se z něj stal ve stáří takový ten „zlobivej děda z parku, co nemá rád malé děti"? Zeman rozděluje společnost. Uráží oponenty.

Myslíte, že se Zeman stal vulgárním poté, co přeložil do češtiny skutečný význam obratu Pussy Riot?

Zeman je dlouhodobě arogantní. Pussy Riot přeložil zcela správně. Ale to už nezajímá ty, co vnímají jeho obhroublosti dlouhodobě…

Kdyby si Zeman a Ztohoven vyměnili role — jak to známe z hollywoodských filmů: „Já jsem Ty a Ty jsi Já": Ustála by to skupina Ztohoven, kdyby měli její členové řídit stát?

Ani přesně nevím, co pan prezident dnes dělá. Kreativně se vysmívá ústavě, to by umělci taky zvládli.

Uvažují-li umělečtí aktivisté, že by se konvertovali do politické strany, aby je jejich příznivci mohli nominovat do zastupitelsko-představitelských funkcí?

Těžko. U Ztohoven něco takového patrně nepřipadá v úvahu. Nemají politické ambice. Jinak musím říci, že se mi ozvala moje máma. Řekla: „nevím, jestli jsi udělal dobrou věc!"

S vyvěšením trenek v Londýně?

Ano. Má odpověď je, že toho nelituju. Určitě mě to nějakým způsobem dovedlo do hlubšího zamyšlení. Názory musejí být slyšet. Musí být vidět. Žijeme v demokracii.

Co byste ještě řekl o Red Gallery?

Název Red Gallery reprezentuje jméno celého projektu, který se skládá z uměleckého prostoru, hudebního klubu, kavárny, prostoru pro pop-up a venkovní meziprostor za hlavní budovou, kde jsme vybudovali letní street-food market. Na střeše máme včelí úly a produkujeme vlastní med.

Veškeré venkovní zdi projektu slouží jako volné plochy pro street art a graffiti. Program výstavních prostor, který často přesáhne i do hudebního klubu nemá žádanou cílenou vizi. Byla nám svěřena opuštěná budova do užívání, a tak se snažíme hlavně nabídnout široký a kvalitní program. Galerie není komerční, neprodáváme umění. Velkou část programu tvoří projekty, které mapují různé světové subkultury, hnutí a hudební směry. Dále poskytujeme prostor pro klauzurní práce Britských umělecky zaměřených univerzit. Další část programu jsou výstavy umělců, kteří nás osloví a nám se líbí jejich práce. Doprovodný program zahrnuje diskuze, film, divadlo a hudbu.

