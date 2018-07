"Nástup totality má vždy podobné rysy". Klausův institut o útoku na hosta České televize

Během střetu na obrazovce České televize zaútočil profesor mezinárodních vztahů Bostonské univerzity Igor Lukeš na bývalého poradce prezidenta Václava Klause Ladislava Jakla. Terčem Lukuše se stal Jaklův účes místo toho, aby argumentoval vůči jeho slovům.

Jakl v diskuzi o americkém prezidentovi Donaldu Trumpovi prohlásil, že prezident Trump čelí problémů i s lidmi, které si on sám do různých funkcí, včetně bezpečnostních složek. Zastával pozici, že „Donald Trump nám za poslední měsíc předvedl vůbec nejlepší periodu svého prezidentování".

„Konkrétní skutky, které Trump udělal za poslední měsíc, ty všechny jsou nepochybně v zájmu Ameriky a amerického voliče, a určitě nejsou v zájmu amerického mediálního, politického a mocenského establishmentu, ve kterém se Donald Trump ocitl jako kukaččí mládě."

„Establishment se s tím (zvolením Trumpa — red.) nikdy nesmířil. Celá ta hra je americko-americká, je to vnitroamerický boj o moc, kde jakákoli záminka je čistě jen instrumentální," dodal po jmenování skutků, které považuje ze strany amerického prezidenta Trumpa za pozitivní.

Následně proběhla výměna mezi Jaklem a moderátorem, kde došlo i na slova o „hlubokém státu (deep state)".

„Víme o tom, že unikla korespondence agentů FBI o tom, že Trump nesmí být nikdy zvolen," zmínil bývalý poradce prezidenta.

Na prohlášení redaktora o tom, že tito konkrétní lidé nemají nic společného s vyšetřováním ruského vlivu, Jakl prohlásil: „Ale patří do toho amerického deep state, do establishmentu a bojují s Trumpem po celou dobu."

„Svět není nedělní škola. To, že Američané jsou schopni skácet sto režimů po celém světě za posledních několik desítek let a instalovat vlády, to je nepochybně pravda, a ostatní velké země hájí svoje zájmy všude možně po světě, kdy se přitom používají různé metody… Ale fakt, že tato hra nemá s Ruskem nebo s někým jiným vůbec nic společného — Rusko je v tom nezajímavá věc s vojenským rozpočtem menším než Saúdská Arábie a HDP na úrovni Španělska. To je americko-americká věc a naprosté nesmíření establishmentu s Trumpem. Půjdou mu po krku každý den, každou hodinu a vždy si přitom najdou jinou záminku," řekl v odpovědi na otázku redaktora, jak si vysvětluje slova vysoce postavených činitelů amerických bezpečnostních složek o ovlivňování voleb Ruskem.

Lukeš: „(…) Vy jste mě pozval do tady toho programu a já jsem tu nakonec nucen poslouchat otevřené lži, nesmysly a výmysly, kdy na jedné straně máme názory seriózních amerických profesionálů, vlastenců, kteří život pracují pro dobro Spojených států. (…) Tyhle lidi dáme úplně stranou a dáme hlas tady tomu pánovi, kterého sice nevidím, ale vím z nějaké staré fotografie, že má koňský ohon na hlavě a z toho snad mám uzavřít, že má autoritu mluvit o tom, co je dobré pro Spojené státy."

„Ten koňský ohon nevidím a nikdy bych ho nezmínil, nebýt toho, že jsem právě slyšel tyhle absurdní lži, které jsou vypůjčené ze slovníku Kremlu, který dezinformuje diváky právě tímto způsobem," dodal bostonský profesor.

Na výše zmíněný konflikt na obrazovce České televize reagoval na svém Facebooku i Institut Václava Klause. Poukázal na rostoucí tlak vyvíjený jen na prezentaci „jediného správného názoru" a snahu o odříznutí ostatních od možnosti vyjádřit své přesvědčení. To je, podle názoru institutu, velkým ohrožením demokracie.

„Nástup totality má vždy podobné rysy — potlačování svobody slova, umlčování nepohodlných názorů, snaha o perzekuci jejich nositelů, cenzura, názorový monopol a manipulace veřejností. Před měsícem jsme uveřejnili manifest IVK „Obrana demokracie před liberální demokracií". Měli jsme pravdu. Boj o svobodu slova začal, demokracie je ve vážném ohrožení," uzavřel institut bývalého českého prezidenta svůj post.