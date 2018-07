Topolánek zkritizoval francouzského ekonoma za výrok o „poražených Češích“ a byl k smíchu

Francouzský ekonom Thomas Piketty prozkoumal data z Eurostatu a došel k závěrům, že společná Evropa je dobrá jen pro vyvolené, Čechům prý jen škodí.

„V Paříži, Berlíně a Bruselu lidé nerozumějí nedostatku vděčnosti za obrovské sumy veřejných peněz, které ze svých daní posílají na východ. Ale v Praze a Varšavě se věci interpretují o dost jinak. Lidé tam zdůrazňují, že návratnost západních investic tady byla obrovská a že sumy, které si odtud západní investoři stahují, výrazně převyšují částky, které sem z Evropské unie přišly. Ve skutečnosti, když se podíváme na čísla, mají ti Češi a Poláci pravdu. Po kolapsu komunismu se postupně západní investoři (především Němci) stali majiteli významné části kapitálu v postkomunistické Evropě. Když vezmeme celkový objem fixního kapitálu (včetně budov), patří jim čtvrtina," píše francouzský ekonom.

Jako nejvíce poražený stát z tohoto srovnání vychází Česká republika

Zajímavé je srovnání, kolik peněz ze střední Evropy v letech 2010 až 2016 odešlo na dividendách a kolik přišlo na evropských dotacích. Podle oficiálních statistik Eurostatu z České republiky od roku 2010 do roku 2016 ubylo 7,6 procenta HDP, což je v absolutních číslech 2 252 miliard korun, zatímco ve formě evropských dotací za stejnou dobu přibylo 1,9 procenta HDP tedy 563 miliard korun. Celkově je Česká republika za sedm let v mínusu 1 689 miliard korun. Roční mínus činí 241 miliard korun.

Článek byl zveřejněn už v lednu, ale začal nabírat popularitu na sociálních sítích až teď.

Se závěry francouzského ekonoma však nesouhlasil někdejší předseda ODS a české vlády Mirek Topolánek. Na svém Twitteru totiž zveřejnil graf relace přítoků a odtoků veřejných peněz a k tomu dodal: „Tento graf by si všichni eurofilové měli prohlédnout a měli by si ho prohlédnout. Výmluvné. Francouzský ekonom Thomas Piketty nás označuje jako nejvíce poražený stát po vstupu do EU pokud jde o relaci inflows x outflows."

Na Twitteru však Topolánkovi vysmáli a příspěvek zkritizovali.

Uživatel Ivan Gabal naznačuje: „Pane premiére, nemůžete nás zas mít za takové voly, když máme 80 % exportu v exportní ekonomice EU a zřejmě v „outflows", trochu ty statistiky nastudujte, ale nabízím ještě jiný graf k zamyšlení.

Explicitně, pokud je přídavek příjmů naší ekonomiky z EU trhu cca 17 mld Eur, tedy cca 400 mld CZK, přímé dotace byly cca 4mld eur (váš graf nesedí), a v takové integraci do evropského trhu je outflow, odliv tržeb a zisků součást věci. Podle vašeho grafu jen 80 mld.????"

Bývalý státní tajemník pro evropské záležitosti Tomas Prouza také poukazuje: „Outflows jsou důsledkem špatně nastavené české hospodářské politiky. Chybějící motivace k reinvesticím, ignorace problému nízkých mezd, neexistující tlak na to, aby sem vedle montoven přicházely i investoři s vyšší přidanou hodnotou a pohodový vývoz dividend…"

„To ale spíše vypovídá o způsobu transformace naší ekonomiky v 90. letech a její současné struktuře než o našem členství v EU…," dodává uživatel Radek Spicar‏.