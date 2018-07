Všechno je přehnané. Čeští tanečníci sdělili Sputniku své dojmy z Ruska

Projekt Velký balet je jediná televizní baletní soutěž, která nemá obdoby ani v Rusku, ani v zahraničí. První série proběhla v roce 2012. Tentokrát se projektu zúčastní 13 tanečníků, kteří budou bojovat o titul nejlepšího tanečního páru a porota také ocení nejlepšího tanečníka a nejlepší tanečnici.

Projektu se účastní takové hvězdy baletu jako primabalerína Velkého divadla v Moskvě Světlana Zacharovová a hvězdy světového baletu Ludmila Semenyaka, Laurent Hilaire a další.

Letos se poprvé projektu zúčastní zahraniční pár z Česka. Sice jsou mezi tanečníky účastníci i z Brazílie a USA, oni však na rozdíl od českých kolegů vystupují v ruských divadlech.

Adam Zvonař a Radka Příhodová se dostali k tomuto projektu přes svého baletního mistra Rusa Alexeje Afanasjeva. Říkají, že v každém divadle správného baletu ten Rus je. Tanečníci v Rusku nejsou poprvé, tančili tady už před rokem gala a moc se chtěli vrátit. Zapůsobil na ně hlavně rozmach země, který je absolutně ve všem.

© Sputnik / V. Šulc Sólisté baletu Národního divadla v Praze Adam Zvonař a Radka Příhodová

„Všechno se přehání. Všechno je jako obrovský i v tom baletu, jako líčení, kostýmy, všechno je moc. Ale už si zvykáme, že to takhle chodí a je to zajímavá zkušenost," říká Radka.

Podle tanečníků takový projekt v televizním formátu jen přispěje baletu.

„Když se balet prezentuje, třeba jako je ta soutěž, a vidí to široká veřejnost, tak je to dobře," myslí si Adam. Český pár si myslí, že balet je umění pro všechny a každý si v tom může najít to svoje.

„Myslím si, že balet je úplně pro všechny. Radka má teď sestřinu neteř a ta kouká na Labutí jezero, jsou jí dva roky. Moje babička miluje celý život od malička také balet, takže nezaleží na tom, že jste malí nebo starší, je to úplně pro všechny, každý si v tom může najít to svoje," říká Adam.

Účastníci z Česka už se pomalu seznamují se všemi účastníky projektu.

© Sputnik / V. Šulc Sólisté baletu Národního divadla v Praze Adam Zvonař a Radka Příhodová

„Občas jezdíme s účastníky v autě, tak se pomalu seznamujeme, ale těšíme se, až tady budeme déle, že se prostě dostaneme k těm moderátorům a ke Světlaně Zacharovové, je to má oblíbená tanečnice, tak se těším, že se seznámíme," uvádí baletka Příhodová.

Co se tyká nějaké perspektivní spolupráce mezi českým divadlem a ruským, tak to je složitá věc.

„Spolupráce mezi divadly, ta se moc neplánuje, protože každý má velice práce s tím repertoárem toho daného divadla, ale pokud se podaří tady třeba do budoucna, že bychom jeli na nějaký gala, tak se vlastně s účastníky, kteří jsou z Ruska, můžeme někdy potkat," říká Adam.

Ohledně plánů do budoucna a možného vítězství tanečníci zatím nepřemýšleli. Ale třeba Adam o tom bude vážně uvažovat, pokud dostane dobrou nabídku.