Kauza H-System: Když právo v Česku přišlo o lidskou tvář

Bývalí klienti skandálně proslulé společnosti H-System dostali od českého státu jobovku. Nejvyšší soud jim přikázal, aby se vystěhovali ze svých domů. Vyhověl totiž dovolání správce konkurzní podstaty společnosti H-System. Lidé, kterých se rozhodnutí týká a kteří si domy sami dostavěli, se odstěhovat odmítají. Na jiné bydlení nemají peníze. Jde asi o 60 rodin.

K verdiktu Nejvyššího soudu se odmítavě vyjádřili přední čeští politici, včetně předsedy vlády Andreje Babiše prezidenta Miloše Zemana . Zeman prohlásil, že rozsudek v kauze vyvolává společně s dalšími rozsudky vážné pochybnosti o kvalitě a lidskosti soudního systému.

Společnost H-System uzavřela po svém založení v roce 1993 se stovkami zájemců smlouvy o výstavbě a převodu bytů a domků v okolí Prahy. Na podzim 1997 ale zkrachovala, stihla dokončit jen 34 rodinných domů. Tisícovka lidí přišla po pádu H-Systemu o miliardu korun. Majoritní akcionář H-Systemu Petr Smetka si za vytunelování firmy odpykal 12 let ve vězení. Další tři obvinění byli zbaveni trestu díky amnestii prezidenta Václava Klause.

Sputnik o kauze H-System hovořil s Pavlem Němcem, advokátem, exposlancem a lídrem ČSSD pro volby do zastupitelstva města Mohelnice.

Klienti H-Systemu definitivně prohráli spor s insolvenčním správcem. Nejvyšší soud jim nařídil do měsíce vyklidit osm bytových domů. Co si o tom myslíte?

Kromě toho, že jsem člen ČSSD a vnímám silně sociální potřeby lidí, jsem také advokát, který bojuje vždy za spravedlnost a respektování práv obyčejných lidí. Nesnáším bytostně křivdy a bezpráví, proto se mne samozřejmě kauza H-System také dotkla.

Soudy nemohou rozhodovat jen formalisticky, musí zvažovat i ostatní hlediska a především by měly směřovat k nalézání práva tak, aby bylo „minimem morálky" a aby rozhodnutí byla spravedlivá.

Rozhodl Nejvyšší soud humánně? Nebo jinak celý případ ani skončit nemohl?

Těžko komentovat rozhodnutí, které jsem dosud nečetl. A neznám detailně vývoj celé této roky se vlekoucí právní kauzy. Aktuálně veřejně prezentovaný výsledek soudní pře je ovšem tristní! Nezohledňuje zjevně (nebo ne dostatečně) morální aspekty případu a nadřazuje formalistický přístup posuzování kauzy.

Víte, soudy by měly používat zejména tzv. účelový výklad právních norem, zkoumat všechny aspekty případu a hledat „ducha zákona", tj. nedržet se jen striktně kusého textu zákona, ale nalézat právo tak, aby výsledek jeho aplikace, tedy obsah soudního rozhodnutí, nebyl nespravedlivý a nevedl ještě k horší situaci účastníků než před vynesením rozsudku. Což se zde evidentně stalo.

Většina občanů a dokonce i politiků soucítí s klienty H-Systemu. Nenabourá verdikt důvěru ve spravedlnost v zemi?

Myslím si, že rozhodnutí Nejvyššího soudu v dané kauze je pouhým rozhodnutím několika soudců. Jsou to také jen lidé, i když možná „slovutní" právníci. To ale neznamená, že nemohou dělat chyby. A kvůli pochybení jednotlivce ještě nelze činit závěry o tom, že nefunguje celý právní systém.

Navíc je zde ještě možnost obrátit se na Ústavní soud, kde já osobně, pokud bych tu kauzu jako advokát zastupoval, vidím veliké šance — ovšem je třeba napsat velmi kvalitní ústavní stížnost a požádat také o přednostní projednání a samozřejmě o odklad výkonu rozhodnutí Nejvyššího soudu tak, aby se lidé z Horoměřic nemuseli stěhovat do doby, než Ústavní soud ve věci vydá rozhodnutí.

Kauza H-System je pouze jedním z příkladů. Právo se odlidšťuje a stává se často jen nástrojem k formálnímu prosazování individuálních (obchodních) zájmů. Myslím, že pokud má někde stát pomoci, tak jsou to přesně tyto případy. A také záleží na tom, jací právníci nastupují k soudům a vydávají pak ty rozsudky.

Podle mne by se měl změnit systém jmenování soudců, měly by se více posuzovat osobnostní předpoklady každého čekatele. Soudce totiž není od toho, aby suše aplikoval právní předpis. Ale aby lidsky posoudil celou kauzu a její aspekty. Jinak by práci soudce mohl klidně dělat nějaký počítač a vydávat formální rozsudky jako na běžícím páse. A to snad nechceme!

Může se odrazit kauza H-System na říjnových volbách do Senátu? Například posílením tak zvaných populistů.

V dnešní politicky hodně citlivé době se může jakákoliv veřejně známá kauza projevit i v rámci voleb. Navíc každý rok máme nějaké volby a naše země vlastně žije v permanentní předvolební kampani. Myslím, že by si měli všichni kandidáti všech stran do zákonodárného sboru udělat na tento případ názor a veřejnost by se jich na něj měla oprávněně ptát.

Bohužel to může být tak, že tuto kauzu různí populisté využijí ke svému sebeprosazení — jejich kritika ovšem bude v tomto případě oprávněná. I proto je třeba, aby ti, co zde mohou pomoci a konat, aby konali rychle. Důvěra občanů v politiky a politiku obecně je už tak dost nalomená. A může se stát, že pomyslný pohár už nemá daleko k tomu, aby přetekl.

