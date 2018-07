Štrunc & Macháček: Trumpovi chybí nějaký „Putin“ z EU, který by rázně bouchl do stolu

Rovněž se jednalo o osobnosti Donalda Trumpa samotného s ohledem na jeho podnikatelské zkušenosti a politické postupy zejména vůči EU.

Podle Macháčkova názoru se momentálně americký lídr, který je těžko odhadnutelný a těžko čitelný snaží vytvářet zmatek, chaos před podzimním obdobím, kdy se mají konat volby do Kongresu.

Novinář vyjádřil přesvědčení, že cla na evropská auta Trump vytahuje akorát před volbami, následně to využije k nějakému vyjednávání.

Jde tady především o německá vozidla a Macháček neskrývá obavy, že i Českou republiku by vzhledem k otevřenosti její ekonomiky a orientaci na vývoz toto opatření mohlo zasáhnout.

Novinář rovněž zdůraznil, že Trump je ostře kritizován za nějaké vazby na Rusko. Zároveň amerického lídra rozčiluje to, že Angela Merkelová dělá s Ruskem mnohem větší byznys, třeba Nord Stream 2, na který je Trump velmi alergický. A nikdo za to německou kancléřku pořádně nekritizuje.

Podle Macháčka musí Trump pochopit, že Evropská unie je multilaterální instituce. Tím pádem ji nejde požádat o to, aby bylo skončeno s projektem Nord Stream 2, za což by americký lídr neimplementoval cla.

Jak vyplývá z rozhovoru, oba novináři se shodli na tom, že v Evropské unii Trumpovi chybí někdo jako Putin, který by rázně bouchl do stolu a řekl, že to bude takto a takto. Přitom Macháček podotkl, že zrovna tuto skutečnost americký lídr uznat nechce.