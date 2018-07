Europoslanec Štětina chycen při činu! Fotografii z Volgogradu vydává za Krym

Jaromír Štětina k fotce napsal: „Když je spor, lidi se mají rozhodnout, na které straně barikády stát. Tito čeští politici se rozhodli. Krym červenec 2018."



Už při prvním pohledu na fotografii tady něco nesedí. Červenec a politici i vojáci jsou oblečení velmi teple! Kabáty a čepice v červenci na Krymu? Podle weather.com je dnes na Krymu 23 stupňů a slabé dešťové přeháňky.

Tuto nepřesnost sám autor později v komentářích opravil, když uvedl, že fotografie je z února. Proč to tedy pan europoslanec nenapsal přímo k fotografii?

Zatímco většina komentátorů se pouští do politiků, aniž by si informaci ověřili. Už zmíněné kabáty by uvažujícím lidem měly být nápadné… Naštěstí se pod příspěvkem ozvali i ti, kteří ví, že fotografie nepochází z Krymu, ale z Volgogradu! Z Volgogradu na Krym je to podle Google Map okolo 1000 kilometrů, letadlem 1 hodina a 50 km. Jde o chybu nebo záměrné uvedení lži ze strany Štětiny?

Jako první na nepřesnost upozornil uživatel Exon Valdéz, který uvádí, že fotka není z Krymu.

Kateřina Zvědavová se zase ptá, jestli je lepší kamarádit s nacisty z Azovu. A zmiňuje se o šíření faku.

Bývalý místopředseda České pirátské strany Ivo Vašíček se zase ptá, jestli je Volgograd skutečně na Krymu. Na svoji otázku si odpovídá odkazem z Google Map.

Ať už šlo panu europoslanci Štětinovi o cokoliv, tento pokus se mu moc nepovedl. Bylo by však zajímavé, proč to vůbec dělá…